Durdurulan kamyonların kasasından kaçak göçmenler çıktı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde durdurulan iki kapalı kasa kamyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde durdurulan iki kapalı kasa kamyonda çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Jandarma tarafından spor salonuna getirilen göçmenlerin kimlik tespiti sürüyor.

Antalya- Muğla karayolunun Kemer ilçesi yakınlarında iki kapalı kasa kamyonu takibe alan jandarma ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı. Kasasında çok sayıda kaçak göçmenin bulunduğu kamyonlar jandarma tarafından karakola götürüldü. Asya ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan kaçak göçmenler kimlik tespiti ve sağlık kontrolleri için Göynük Mahallesi'nde bulunan spor salonuna getirildi.Kaçak göçmenlerle ilgili işlemlerin burada devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN