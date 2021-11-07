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Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı -Durdurulan araçta kolilerin içine gizlenmiş 106 kilo skunk maddesi ele geçirildi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde narkotik ekiplerinin durduğu araç içerisinde kolilerin içine gizlenmiş 106 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

DİLOVASI, KOCAELİ (İHA) - Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı

-Durdurulan araçta kolilerin içine gizlenmiş 106 kilo skunk maddesi ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde narkotik ekiplerinin durduğu araç içerisinde kolilerin içine gizlenmiş 106 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gelen istihbaratı değerlendiren Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü çıkışında bir araca operasyon düzenledi. Araçta narkotik köpeği 'Nitro' ile yapılan aramada, kolilerin içine gizlenmiş, 27 paket halinde 106 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı

Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı

Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Son Dakika Haberleri
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