Durbilmez ve Fırat ailelerinin mutlu günü
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Durbilmez ve Fırat ailelerinin mutlu günü

Durbilmez ve Fırat ailelerinin mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'de yaşayan bilim, fikir, kültür ve sanat adamlarından Prof. Dr. Bayram Durbilmez ve eşi Leyla Durbilmez'in oğlu Dr. Ahmet Kürşat Durbilmez, Develi eşrafından Hatun Fırat ve Şükrü Fırat'ın kızı Dr. Arzu Fırat Durbilmez evlendi.

Kayseri'de yaşayan bilim, fikir, kültür ve sanat adamlarından Prof. Dr. Bayram Durbilmez ve eşi Leyla Durbilmez'in oğlu Dr. Ahmet Kürşat Durbilmez, Develi eşrafından Hatun Fırat ve Şükrü Fırat'ın kızı Dr. Arzu Fırat Durbilmez evlendi.

Kayseri Şehir Hastanesinde görev yapan çiftin nikahı Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından kıyıldı.

Salgın şartları sebebiyle kır düğünü olarak planlanan nikah ve düğün törenine Durbilmez ve Fırat ailelerinin yakınları ile sağlık, bilim, sanat, siyaset ve iş dünyasının yakından tanıdığı isimler de katıldı. - KAYSERİ

Durbilmez ve Fırat ailelerinin mutlu günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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