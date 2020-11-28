Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

28.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:49

Mardin'de otobüs durağındaki panoya afiş asarken tırın çarpması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.

Mardin'de otobüs durağındaki panoya afiş asarken tırın çarpması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi ağır yaralandı.

Kızıltepe-Mardin kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 63 AAE 342 plakalı tır durağa çarptı.

Bu sırada durakta otobüs beklerken hızla yaklaşan tırı gören vatandaşlar kaçmayı başardı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor

Bir reklam firmasında çalışan ve durağa afiş asmaya çalışan iki işçiden 35 yaşındaki Ferit Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekiplerince tırın altından çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçinin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybetti
Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybetti
Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son Dakika | Polise 'Hiçbir şeye sap olamadım' diyen alkollü sürücünün kaza anı kamerada
Son Dakika | Polise 'Hiçbir şeye sap olamadım' diyen alkollü sürücünün kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Osman Kavala Meral Akşener Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Seren Serengil İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Okan Buruk Mert Günok Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Duraktaki panoya afiş asarken tırın çarptığı işçilerden biri hayatını kaybettiği kaza anı kamerada - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 15:49:39. #1.14#
title