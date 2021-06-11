Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
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Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan - Haberler | 3. Sayfa

Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü 15 kilometrelik kovalamaca sonucu sokağı ablukaya alan ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı

BURSA - Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü 15 kilometrelik kovalamaca sonucu sokağı ablukaya alan ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Sürücü ve arkadaşı gözaltına alırken, sokaktaki vatandaşlar polisleri alkışlayarak uğurladı.

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen yunus timi şüphelendikleri 16 BD 660 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü B.D ve yanındaki arkadaşı T.R., dur ihtarına uymayarak Namık Kemal mahallesine kaçmaya başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan B.D., Yunus ekiplerinin sokağı ablukaya almasıyla 15 kilometre uzaklıktaki Namık Kemal mahallesi bağlı Eğri sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. B.D., ve T.R., otomobilden indirilerek gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, sokağa dökülen vatandaş Yunus timini alkışlayarak uğurladı. Ayrıca tehlikeli araç kullanmaktan, tehlikeli şerit değiştirme ve dur ihtarına uymamaktan toplam 1.653 TL para cezası kesildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı
Dur ihtarına uymayan sürücü, ablukaya alınarak yakalandı: Polisler alkışlanarak uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökay Başdan

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