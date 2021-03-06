Dünyayı değiştiren 56 kadın aynı kitapta buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünyayı değiştiren 56 kadın aynı kitapta buluştu

06.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:22
Dünyayı değiştiren 56 kadın aynı kitapta buluştu

PROFESÖR Dr. Şükran Köse ve Dr. Eren Akçiçek'in editörlüğünde Nobel ödüllü bilim insanlarının da aralarında bulunduğu 56 kadının hayat hikayelerinin yer aldığı 'Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın- Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi' isimli kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde raflardaki...

PROFESÖR Dr. Şükran Köse ve Dr. Eren Akçiçek'in editörlüğünde Nobel ödüllü bilim insanlarının da aralarında bulunduğu 56 kadının hayat hikayelerinin yer aldığı 'Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın- Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi' isimli kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde raflardaki yerini aldı.

Nobel Ödüllü Marie Curie, Nadime Gordimer, Tevekkül Karman, Sigrid Undset, Nelly Leonie Sachs, Esther Duflo, Andrea Ghez, Nadia Murad ve Jennifer A. Doudna'nın da aralarında bulunduğu 56 kadının hayat hikayelerinin yer aldığı 'Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın- Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi' isimli kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde  O'TIP Yayınevi tarafından yayınlandı. Kitabın editörlüğünü ise Prof. Dr. Şükran Köse ve Dr. Eren Akçiçek yaptı. Yazarların tamamı çeşitli alanlarda kendilerini kanıtlayan ve toplumsal sorumluluk projelerinde görev alan kadınlar oldu. 865 sayfalık kitap, 2 amaca yönelik yazıldı. İlk amaç, tarih boyunca doktora eğitimi dahil olmak üzere, akademik ilerlemeleri engellenen kadınların ortaya koydukları başarıların gelecek nesiller için örnek olması. İkincisi ise kız çocuklarının Nobel ödülü alan kadınları rol model olarak benimsemesi ve kendi eğitimlerine daha istekli bir şekilde sarılmasının sağlanması. 

Kitap satışından elde edilecek gelir ise, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) aracılığı ile kız çocuklarının eğitimine harcanacak.3 yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan kitapta 56 kadının hayat hikayeleri, keşif yaptığı konular, motivasyonları, karşılaştıkları zorluklar anlatıldı.  Kitabın editörü Dr. Şükran Köse, bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalemin dünyayı değiştirebileceğini söyledi. Yazar Dr. Özlem Demir de bilim insanı Andrea Ghez'in hayatını yazarken adeta filmlerdeki kahramanların varlığına şahit olduğunu ifade etti.

 


- İzmir
Dünyayı değiştiren 56 kadın aynı kitapta buluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Nikol Paşinyan Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Bülent Ersoy Demet Özdemir Hakan Taşıyan Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyayı değiştiren 56 kadın aynı kitapta buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 13:26:08. #1.14#
title