Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
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Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi

Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, kontrolden çıkan Çin'e ait Long March 5B tipi roketi ilk kez görüntülemeyi başardı.

İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, kontrolden çıkan Çin'e ait Long March 5B tipi roketi ilk kez görüntülemeyi başardı. 

Dünya'yı alarma geçiren kontrolden çıkan Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı. Dünya'dan 700 km uzakta olan roketin görüntüsünü 'Elena' robotik teleskopuyla görüntülemeyi başaran İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, "Gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi. Fakat robotik teleskopumuz sayesinde roketi görüntülemek başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olay."diye konuştu.

8-10 MAYIS'TA YERYÜZÜNE DÜŞECEK

Çin'in uzay istasyonunun ana modülünü taşıyan Long March 5B roketi 29 Nisan'da Hainan adasından başarıyla kalkış yapmış, uzayda roket modülden ayrılarak kontrolden çıkmıştı. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen roketin atmosferden geçerek hafta sonu Dünya'ya düşeceği tahmin ediliyor. Roketin 8-10 Mayıs arasında yeryüzüne düşmesinin beklendiği açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini aktarmıştı.


- Çin
Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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