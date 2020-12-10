Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı
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Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı

10.12.2020 08:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 08:23

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Avrupa İlaç Ajansına siber saldırı düzenleyen hacker'ların koronavirüs aşısı sunum verilerine yasa dışı olarak erişim sağladığını bildirdi.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, EMA tarafından ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı ve Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19'a karşı "BNT162b2" adlı aşı adayının sunumuyla ilgili bazı belgelere yasa dışı bir şekilde erişildiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.

AŞININ ONAY SÜRECİ ETKİLENMEYECEK

Pfizer ve BioNTech'ın açıklamasında, EMA'nın siber saldırı olayının aşının onay sürecini etkilemeyeceği yönünde şirketlere güvence verdiği de vurgulandı. Öte yandan Avrupa Birliği'nde ilaç ve aşıların değerlendirilerek onaylanmasından sorumlu olan EMA'dan yapılan açıklamada ise, ajansın bir siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi fakat saldırıya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde olan EMA'nın açıklamasında, yetkili ve ilgili kuruluşlarla yakın iş birliği içinde konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilerek daha fazla bilginin daha sonra verileceği vurgulandı.

29 ARALIK'A KADAR KARAR ÇIKACAK

Bu arada, BioNTech ve Pfizer, geliştirdikleri aşıya ruhsat alabilmek için 30 Kasım'da EMA'ya başvurmuştu. EMA'nın Pfizer ve BioNTech'in "BNT162b2" adlı aşısına ilişkin incelemesi devam ederken aşının kullanımına ilişkin kararını en geç 29 Aralık'ta vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Kovid-19'a karşı aşı yarışında Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği aşı dikkati çekerken aşı İngiltere'de 2 Aralık'ta onay aldıktan sonra uygulanmaya başlanmıştı.

İNGİLTERE'DEN SONRA KANADA DA ONAY VERDİ

Kanada da söz konusu aşının kullanımını gün içinde onayladı. Kanada, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanımına onay veren ikinci ülke oldu.

Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (11)
FLUMEDİA: Kendileri söylüyor kendileri oynuyor
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GERCEK: Bir kac ay sonra nu hastalik unutulacak herkes normal hayatina dönecek göreceksiniz sadece ailesinde ölenler unutmayacak
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FERİT: Siber saldırı mı bunlar kendilerini komik sanıyor bu ne saçmalık
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