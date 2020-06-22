Dünyanın 'Restart'a ihtiyacı var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünyanın 'Restart'a ihtiyacı var

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, UİP İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin'e önemli tespitlerde bulundu.

Dünyanın 'Restart'a ihtiyacı var
22.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:35

Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği webinarda, salgın sonrası oluşması beklenen yeni dünya düzeni tartışıldı.

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. Salgın henüz bitmese de mevcut süreç dünyada 'Yeni Normal' olarak adlandırılıyor. Söz konusu dönemde yeni dünya düzeni, küresel ekonomik sistemin geleceği ve salgın sonrasındaki sosyal hayat Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) düzenlediği webinarda tartışıldı. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, UİP İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in sorularını yanıtladı.

YENİ DÜZENİN ANAHTAR KELİMESİ: İŞBİRLİĞİ

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, UİP'in webinarında salgın sonrası dönemle ilgili şunları söyledi: "Artık hiçbir şeyin aynı olamayacağı bir dönemde güçlü ve sağlam planlar gerekiyor. Asıl soru dünyanın nasıl yönetilmesi gerektiği. Nükleer güce, savaş ekipmanlarına ve her türlü zenginliğe sahip olan dünya, neredeyse en önemli unsur olan sağlığımızı elimizden almak üzere olan küçük bir virüse hazırlıksız yakalandı. Sağlık mutlaka en öncelik haline gelmeli. Uluslararası organizasyonlar ve hükümetler metodolojilerini değiştirmeli. Bu süreçte yetersiz kaldılar. Eğer hepimiz bir işbirliği içinde olamazsak dünya hala risk altında demektir. Avrupa Birliği (AB) maske, dezenfektan ve diğer üye ülkelere yardımlar konusunda eksik ve yetersiz kaldı. Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin değişimi zaruri ancak değişim için Güvenlik Konseyi üyelerinin oybirliği gerekiyor. Halihazırdaki sistem dünyanın problemlerine cevap vermekte yetersiz. Yardım etmesi gerekenler, yardıma muhtaç hale geldiler. Medeniyetler İttifakı yeni dönemde büyük önem arz edecek. İşbirliklerine ve ittifaklara ihtiyacımız var. Avrupa Birliği kendini revize etmeli ve dönüşmeli. Bence artık Martin Luther King'in rüyası gerçekleştirilmeli. Fobilere ve ayrımcılığa karşı toplu mücadele verilmeli."

KÜRESEL ÖLÇEKTE 'RESTART'A İHTİYAÇ VAR

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ise, salgının dünyada yarattığı hasardan ders çıkarması için 'Restart'a (yeniden başlamaya) ihtiyacı olduğunu ifade etti ve şöyle devam etti: Covid-19 bize yapmakta olduklarımızı yapmaya devam edemeyeceğimizi gösterdi. Herkese yararlı ve işe yarayan bir strateji geliştirebilmek için bir yeniden başlamaya ihtiyacımız var. Daha iyi bir dünya için yeni formüller bulmamız lazım. Covid-19'un yarattığı küresel krize hazırlıksız yakalandık. Uluslararası kuruluşlar bu süreçte başarısız kaldı. Dayanışmalarını ve sorumluluklarını paylaşmaya hazır değillerdi. Sosyal ve ekonomik engellerin üstesinden gelebilmek için finansal paketler ve iyileşme planları içeren pozitif bir program lazım. Bir sonraki küresel kriz siber olacak. İletişimin olmadığı bir sokağa çıkma yasağı dönemi düşünemiyorum. BM Güvenlik Konseyi'nin sorunu, kriz sonrası kimin daha iyi bir konumda yer alacağı ancak asıl soru insanlar için ne yapılacağı olmalı. Dünyanın yüzleştiği sorunlara ancak kapsamlı bir yaklaşımla çözüm üretilebilir. İnsanlığın artık 'Küresel Şuuru' oluşmalı. AB bazı kısıtlamalarla yüzleşecek cesareti gösterirse geleceğinin parlak olabileceğini düşünüyorum. Üye ülkeler arasında yoğun işbirlikleri zaruri. Avrupa'nın artık harekete geçme zamanı."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
22-28 Haziran haftalık burç yorumları
22-28 Haziran haftalık burç yorumları
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Kadir Ekinci Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Dünyanın 'Restart'a ihtiyacı var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:27:23. #1.14#
title