Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı

07.03.2021 21:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:19
Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, dün akşam açık artırma usulüyle ilk tweetini satışa çıkardı. Binlerce kişiden farklı teklifler alan Dorsey, ilk tweetini 2,5 milyon dolar teklif aldığı Türk iş insanı Sina Estavi'ye sattı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey, 2006 yılında "just setting up my twttr" (Twitter'ımı kuruyorum) paylaşımı ile dünyaya yeni bir platform kazandırmıştı. Paylaşımının üzerinden tam 15 yıl geçtikten sonra Dorsey'den ilginç bir adım geldi.

Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı

EN YÜKSEK TEFLİF TÜRK İSİMDEN GELDİ

Paylaşımını Değiştirilemez Token olarak bilinen NFT haline getiren Jack Dorsey, Valuables BY Cent sistemi üzerinden satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle teklifler alan Dorsey'e en yüksek miktar, kripto para alım ve satım platformu Cryptoland'in ve Malezya merkezli Bridge Oracle'ın CEO'su Sina Estavi'den geldi.

Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı

TARİHE GEÇTİ

Jack Dorsey'in Twitter'daki ilk paylaşımına 2,5 milyon dolar teklif sunan Sina Estavi, tweeti satın aldı. Sosyal platformda NFT yöntemiyle satışı gerçekleştirilen ilk varlık olan bu paylaşımı almakla tarihe geçen Estavi, bir kullanıcıdan gelen "Baba sen Türkçe'yi nasıl söktün?" sorusuna ise verdiği cevapla dikkat çekti. Türk olduğu bilinmeyen Estavi, soruya "Aslen Türk'üm." yanıtını verirken, yaptığı satın alımla birlikte tweetin meta verilerini ve dijital imzalı bir sertifikasını elde edecek.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Halis Özkahya Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 21:19:43. #1.14#
title