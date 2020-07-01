Dünyanın ilk sanal baskı resim bienalinde Egeli akademisyen de yer aldı Dünyanın ilk sanal baskı resim bienalinde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dizar Erivan Zencirci baskıresim eseri ile yer aldı.

Doç. Dr. Erivan Zencirci, "Dünyanın ilk sanal baskıresim bienalinde yer almaktan onur duymaktayım" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu'nun kurduğu ve dört yıldır devam eden, "Engravist Etkinlikleri" kapsamında, 54 ülke, 600'ü aşkın sanatçının katımıyla gerçekleşen Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali dünyanın her yerinde yaşayan sanatçılar arasında bir köprü olmayı ve baskıresim sanatının farkındalığını arttırmayı hedefliyor. 54 ülke, 600'ü aşkın sanatçı ve 7 sanal galerinin katılımıyla gerçekleşen bienal ziyaretçilerine dijital olarak kapılarını açtı. Doç. Dr. Erivan Zencirci, "Başvuruda bulunduğum Engravist Bienaline monobaskı tekniği ile 2019'da yapmış olduğum bir seriden 3 çalışmam ile başvurdum. 25x15 cm boyutundaki 1 baskıresim çalışmam jüri üyeleri tarafından seçilerek sergilenmeye değer bulundu. Farklı sanal sergi salonları olan bienalde eserim Burgandy Hall'da sergilenmektedir. Dünyanın ilk sanal baskıresim Bienalinde yer almaktan onur duymaktayım" diye konuştu.

"Uluslararası Baskıresim Etkinlikleri" düzenleyen Engravist, 2016 yılında Doç. Dr. Lütfü Kaplanoğlu tarafından kuruldu. "Uluslararası İstanbul Engravist Baskıresim Etkinlikleri" kapsam ve eylem olarak Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. Dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle evde kalan insanlar, sanat etkinliklerini ve kültür ziyaretlerini internet aracılığıyla evlerine sığdırdı. Sanatın iyileştirici gücünü, pozitif etkiye dönüştürmek, küresel iletişim ve etkileşim döngüsüne katkı sağlamak, uluslararası sanat ortamına erişiminin yolunu açmak amacıyla dijital ortamın olanaklarından faydalanılıyor.

Kreatif Direktörlüğünü Derya Aydoğan'ın yaptığı Uluslararası Sanal Engravist Baskıresim Bienali www.engravist.art sayfasından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Bültenler