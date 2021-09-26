Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var - Haberler
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Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Umman'da maceracılar tarafından keşfedilen gizemli delik araştırılmaya devam ediyor. Bir grup araştırmacı, deliğin içine indi. Jeoloji profesörü Mohammed al-Kindi, içeride ilginç bir korku aldıklarını ve bu kokunun gizemli olduğunu söyledi. Deliğin, ölülerin ruhlarının toplandığı cin hapishanesi olduğu söylentisi dolaşıyor.

Umman'da maceracılar tarafından bulunan delikle ilgili tartışmalar devam ediyor. 'cin hapishanesi' veya 'Dünya'yı yok edebilecek süper yanardağ'olduğu iddia edilen delikle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bir grup bilim insanı, deliğin içerisine indi ve araştırma gerçekleştirdi.

Delikteki ilk izlenimleri hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji profesörü Mohammed al-Kindi, "İçeri indiğimizde garip bir hava vardı. Ayrıca burunlarımıza kötü bir de koku çarptı. Obrukta ölü hayvanlar vardı. Gerçekten gizemli bir bölge" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var

Delikle ilgili korkutan söylentiler de kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Bu söylentilerden en dikkat çeken, deliğin bir cin hapishanesi olduğu yönünde. Bir başka iddiaya de deliğin 'Dünya'yı yok edebilecek süper yanardağ' olduğu yönünde.

Bilim insanları, obruktan su, kaya parçası ve toprak aldıklarını belirterek bunların incelenmesi sonucunda oluşturulacak kapsamlı raporun önümüzdeki günlerde yayınlanacağını açıkladı.

Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var

Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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