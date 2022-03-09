Dünyanın gözü Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinde! Lavrov bugün Türkiye'ye geliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 14. güne girilirken, bir yandan da iki ülke heyetleri diplomatik temaslarını sürdürüyor. Önceki akşam taraflar 3. kez müzakere masasına oturdu. Sivillerin tahliyesi için barış koridoru oluşturulması kararı alındı, Ukrayna'nın 5 kentinde geçici ateşkes ilan edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA'DA BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan ülkeler arasında arabuluculuk yapan Türkiye, barış umudu doğuran en önemli adımı attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu.

LAVROV, BUGÜN GELİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sergey Lavrov Antalya Diplomasi Forumu için bugün Türkiye'ye geliyor, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüşme yapması planlanıyor" ifadeleri yer aldı.