Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un uzay yolculuğu tamamlandı
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Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un uzay yolculuğu tamamlandı

Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un uzay yolculuğu tamamlandı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı. Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivil ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Uzay yolculuğu başarıyla tamamlandı.

Uzay turizminde iddialı İngiliz milyarder Richard Branson'ın ardından Jeff Bezos da uzaya gitti. 57 yaşındaki Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile tarih yazdı.

UZAY ARACI, 76 KİLOMETRE YÜKSEKLİKTE ROKETTEN AYRILACAK

Bezos'un hayalini gerçekleştirdiği deneyiminde kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen de yanında yer aldı. New Shepard ismi verilen uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılacak ve dört mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe kadar yolculuğuna devam etti.

BAŞARIYLA DÖNDÜLER

Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yerçekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya geri döndü.

"MERAK EDİYORUM"

Bezos, tarihi uçuş öncesi "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" sözleriyle duygularını anlatmıştı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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