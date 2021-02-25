Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Kimdir? İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri
Birçok güzellik yarışması var. Ve bazen uzmanların seçimi tam bir sürpriz olarak gelir. Bu nedenle çevrimiçi bir portal olan CANDLER, dünyanın dört bir yanındaki 3 milyondan fazla insanın fikirlerini dikkate alarak, en güzel 100 erkek ve kadının kendi listelerini oluşturuyor. Dünyanın en yakışıklı erkeği kimdir? İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri
DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ
20. Trevante Rhodes, aktör
19. Taeyang, şarkıcı
18. Toni Mahfud, model
17. Michiel Huisman, aktör
16. Mario Casas, aktör
15. Barış Arduç, oyuncu
14. Aaron Taylor-Johnson, aktör
13. Jungkook, şarkıcı
12. Oscar Isaac, aktör
11. Jensen Ackles, aktör
10. Mariano Di Vaio, blog yazarı
9. Sehun, dansçı ve şarkıcı
8. İdris Elba, aktör
7. Felix Kjellberg, blog yazarı
6. Stanley Weber, bir aktör
5. William Levy, aktör
4. James Reid, şarkıcı
3. Armie Hammer, aktör
2. Jason Momoa, aktör
1. Kim Tae-hyung, şarkıcı
Ramazan Eles/Haberler.com