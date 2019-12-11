Dünyanın en uzun adamına doğum günü sürprizi

11.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:43

DÜNYANIN en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mardinli Sultan Kösen'e, 38'inci yaş gününde Mardin'de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pastayı kesen Kösen, kendisine hem Hollywood'dan film teklifi geldiği hem de yeni bir yaşına girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santim boyu ile dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, 38 yaşına girdi. Boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 10 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, 38'inci yaş gününde sürpriz yapıldı. Mardin'de bir kafeye çağırılan Kösen, üzerinde 'Nice Yıllara Küçük Adam' yazılı doğum günü pastasındaki boyu gibi uzun muma üfledi. Kösen, pastayı keserken dilediğini gazetecilerle paylaşmadı.

Kaynak: DHA

Yeni yaşına girmenin kendisini sevindirdiğini kaydeden Kösen, 37 yıllık ömrünü doldu dolu yaşamanın sevincini yaşadığını söyledi.HOLLYWOOD'DAN FİLM TEKLİFİ ALDIDünyanın en uzun boylu adamı unvanını 10 yıldır koruyan Kösen, bu unvanı kimseye kaptırmayacağını belirterek, "Uzun boylu olduğum için çok mutluyum. Yeni yaşım gibi önümüzdeki 2020 yılı da insanlığa huzur ve barış getirsin. Bugün sevinçliyim. Hem yeni bir yaşıma girdiğim için hem de Amerika'dan film teklifi aldığım için. Hayatımı konu alacak film için Hollywood'daki prodüksiyon firmalarından biri ile görüşüyoruz. İnşallah 2020 yılında çekimlere başlanacak. Bunun yanında kendi hayatımı konu alan kitabım da hazırlanıyor. Mardin Artuklu Üniversitesindeki akademik hocalar eşliğinde benim anılarım, yaşadıklarım, sevdalarım, hedeflerim, hayallerimi konu alan bu kitapta önümüzdeki yıl kitapseverlerle buluşacak. Bunun için çok sevinçliyim, mutluyum" dedi.Hayallerinin hemen hepsinin gerçekleştiğini anlatan Kösen, bugüne kadar 100'e yakın ülkeyi ziyaret ettiğini, katıldığı organizasyonlarla da hem Mardin'in hem de Türkiye'nin tanıtımını yaptığını sözlerine ekledi.