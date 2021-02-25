Dünyanın En Uzun Adamı kimdir? İşte gelmiş geçmiş dünyanın en uzun adamı

Şimdiye kadarki en uzun adamın doğmasının üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçti. Tabii ki, 22 Şubat 1918'de ortalama büyüklükteki bir ebeveynin oğlu olan, 8,7 pound ağırlığıyla dünyaya girdiğinde, dünyanın en uzun adamı olarak geleceğini kimse beklemiyordu. Peki dünyanın en uzun adamı kimdir? İşte gelmiş geçmiş dünyanın en uzun adamı

DÜNYANIN EN UZUN ADAMI KİMDİR?

Robert Pershing Wadlow (22 Şubat 1918 - 15 Temmuz 1940), tıp tarihinde tanınmış en uzun boylu insandır.

Alton, Illinois'da doğduğu için Alton devi olarak da tanınırdı. Öldüğünde 2,72 m boy ve 220 kg ağırlığa sahipti. Uzun boyu ve durmaz büyümesi "pituiter hipertofisi" (Hipofiz bezinin aşırı büyümesine) ve aşırı büyüme hormonu yapımına bağlıydı ve bu olay onun ölüm zamanına kadar büyümesinin durmamasını açıklıyordu.

Robert Pershing Wadlow

Yaşam öyküsü

İlk yılları

Robert 22 Şubat 1918'de Alton, Illinois'da Addie ve Harold Wadlow'un ilk çocukları olarak doğdu. 5 kardeş olarak büyüdüler. 1936'da Alton Lisesi'nden mezun olduktan sonra Shurtleff College'a Hukuk okumak üzere kaydını yaptırdı. 1937'de tüm zamanların en uzun boylu insanının rekorunu daha 2.6 m boyu varken kırdı.

Ayakkabıları hâlâ ABD'nin Alton Sanat ve Tarih Müzesi dahil çeşitli bölgelerinde sergileniyor. Ayakkabıları ona promosyon ve reklamcılık için ücretsiz verilirdi.

Son yılları

Yaşamının son yıllarında artık vücudu onun uzun boyunu kaldırmakta yetersiz kalıyordu. Artık yürümek için bacak desteklerine ihtiyacı vardı ve ayak ve bacaklarında çok az hissi kalmıştı. 27 Haziran 1940'ta yani ölümünden sadece 18 gün önce boyu, doktorları C. M. Charles ve Cyril MacBryde, St. Luis'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2.72 m ölçülmüştü. Ölüm zamanında o, Amerika'nın en ünlü insanlarındandı. Şöhretini özellikle 1936'da Ringling kardeşleri sirkiyle yaptığı ABD turu, 1938'de INTERCO ile yaptığı promosyon turu ve katıldığı ABD milli kutlamalarına borçluydu ve ölümüne kadar bu turlara devam etti.

Ölümü

4 Temmuz 1940'ta Ulusal Orman Festivali sırasında yaptığı gösteride bacak ortezlerinden biri ayağını vurdu. Yara yerinde çıkan kabarcığı takiben ayağı enfeksiyon kaptı. Doktorların acil operasyonlarına ve müdahelelerine rağmen Robert 15 Temmuz'da 22 yaşında uykudayken öldü.

19 Temmuz 1940'taki cenaze törenine yaklaşık 40.000 kişi katıldı. Tabutu yarım ton ağırlığındaydı ve 12 kişi tarafından taşınması gerekiyordu. Robert'in ailesi onun cenazesinin kutsallığına inandığı için cenazenin çalınması veya rahatsız edilmesini önlemek için cenazenin betonla örtülmesini istedi.