Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı
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Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı

23.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:21

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel eğitim merkezinde her gün öğrenciler ve veliler için gelen poğaçalar eksilince yöneticiler odaya kamera koydu. Hırsız ise okulun maskotu haline gelen deve kuşu çıktı. Dünyanın belki de en tatlı hırsızı olabilecek Nandu'nun hırsızlık görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğuyor.

Başiskele'de bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi yöneticileri, özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla deve kuşu familyasından olan 'Nandu' sahiplendi. Bakımı büyük bir titizlik içinde yapılan deve kuşu, yaşı ve boyu büyüdükçe okulun ilgi odağı oldu.

GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE KAHKAHAYA BOĞULDULAR

Ancak büyüdükçe doymak bilmeyen Nandu, her şeyi yemeye başladı. Veliler ve öğrenciler için okula getirilen sıcak poğaçalardan her gün eksildiğini gören okul yönetimi, kamera koymaya karar verdi. Kameradan çıkan görüntülerde hırsızı gören öğretmen ve idareciler şikayetçi olmak yerine kahkahaya boğuldu. Poğaçaların bulunduğu kutuya sessizce yaklaşan Nandu, hızlı bir hamle ile saniyeler içinde birkaç poğaça alarak ortadan kayboluyor. Dünyanın en hızlı koşan hayvanları arasında ilk sıralarda yer alan Nandu koşuşu ile de kendisine güldürüyor.

Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'deve kuşu' çıktı

NE BULSA MİDEYE İNDİRİYOR

Çocuklarının eğitimleri sırasında bahçede bekleyen veliler ile ders aralarında sohbet eden öğretmenler de Nandu'nun hırsızlıklarından nasibi alıyor. Usulca masalara yaklaşan Nandu, ne bulsa midesine indiriyor.

"SİNSİ SİNSİ GELİP ELİNİZDEKİLERİ ALIP GÖTÜRÜYOR"

Nandu ile günlük yaşamda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden okulun eğitimcilerinden Ayşe Tavşancı, "Kafanızı çevirdiğiniz an yemeğinizden olabilirsiniz. İlk defa burada gördüm. Çok sevimli. Kendisine çekiyor, sinsi sinsi gelip elinizde ne varsa alıp götürüyor. Aklınıza gelebilecek her şeyi elinizden alıp, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Çikolata, ekmek, bisküvi.. Her şeyi yiyor" dedi.

Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'deve kuşu' çıktı

"66 YAŞINDAYIM, BÖYLE BİR HAYVAN GÖRMEDİM"

Nandu'nun hırsızlık hikayesini anlatan Cabbar Şahbaz ise, "Çalmadığı bir şey yok. Sabahları çok zeki. Simit ve poğaçaları kimse yokken alıp, depar atarak kaçıyor. İnsanları tek tek ziyaret ediyor. Her şeyi göze alıyor. Çok anahtar yuttu. Yanlışlıkla para bile yuttu. Çocukların yanına sevimli şekilde geliyor, ellerinden yiyecekleri alıp kaçıyor. Çok hızlı. Yapacak bir şey yok. 66 yaşımdayım, hayatımda böyle güzel bir hayvan görmedim. Okulun maskotu oldu. Çocuklarla iletişimi çok güzel. Çocuklar onu görünce konuşuyor" diye konuştu. Okulun çalışanları sevimli hırsızın adını ise 'Oscar' koydu.

Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

Haber Yorumları (5)
DOĞRUCU VATANDAŞ: Yapılan hemen tüm bilimsel çalışmalarda hayvanların insanlar üzerinde olumlu etkisi olduğu, özel bakıma ihtiyaç duyan çocukların hayvanlarla kolayca iletişim kurdukları ve gelişimlerinde büyük ilerlemeler kaydedildiği defalarca ispatlanmıştır. Hatta ülkemizde birkaç ilkokulun bahçesinde bakılan evcil hayvanların öğrencilerin hem davranışlarında hem de not ortalamalarında faydalı olduğu bilinmektedir. Uygun olan her okula, eğitim merkezine küçük de olsa evcil hayvan barınakları yapılmalıdır.
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ADİL: Vuhan''a gerek yok bizde iğrençlik varken her türlü hastalık bulaşır.
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SELİM: ya olup biteni herkes görüyor hayvan alıp ya koşarak kaçmıyor sinsi sinsi hareket etmiyor gayet alıp yiyor olduğu yerde hırsız da değil üstelik sırf abartı güzel reklam yapmışlar kim düşündüyse
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