Dünyanın En Minik Avukatı

İstanbul Barosu avukatlarından Hatice Özdemir Dönmez, duruşmalara, cübbe giydirdiği 6 aylık bebeği Ayaz ile birlikte giriyor. Minik avukat adliye çalışanlarının ilgi odağı oldu. İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Hatice Özdemir Dönmez, 6 ay önce doğum yaptı. Mesleğini icra etmeye devam etmek isteyen avukat Dönmez, çocuğuna bakacak kimseyi bulamayınca çözümü bebeğiyle birlikte çalışmakta buldu.



Kırkı çıktıktan sonra anı olsun diye kendisininkiyle birlikte bebeğine de minik bir cübbe diktiren avukat anne, savcı görüşmelerine de duruşmalara da kucağında çocuğuyla gidiyor.



Minik cübbesi ve şaşkın bakışlarıyla adliye çalışanlarının ilgi odağı haline gelen Ayaz bebek, özellikle cübbesinin manşetindeki "Avukat Ayaz Dönmez" yazısıyla görenleri gülümsetiyor.



"DURUŞMALARA BEBEĞİMLE GİRİYORUM"



"Küçük avukat yetiştiriyoruz" diyen Avukat anne Hatice Özdemir Dönmez "Erken yaşta hak savunucusu yaptık onu. Duruşmalara onunla birlikte girmek zorundayız. Bakacak anneanne babaanne burada değil. O yüzden işe gelirken beraber geliyoruz. Babamız müzisyen, sanatla uğraşıyor. Biraz önce koridorda yürürken 50 kişi durdurdu bizi fotoğraf çektirdi. Yakasına yazacağız artık fotoğraf çektirmek 5 TL diye. Ayaz 1-1,5 yaşına gelene kadar mecburen böyle devam edecek. 1,5 yaşına gelince kreşe başlayacak. Ben de tam anlamıyla işe başlamış olacağım" dedi.



"HAKİM VE SAVCILARDAN OLUMSUZ BİR TEPKİ ALMADIM"



Çalışan annelere de tavsiyeler de bulunan Dönmez, "Çocuk hiç bir şeye engel değil, çocuğum var çalışamıyorum diye bir şey yok. Ben Ayaz 42 günlükken işe başladım, o gün bugündür 6 aylık oldu devam ediyorum. Evde oturamam, çalışmak benim için her şey. Ayaz'ın 40'ı çıkarken bir şey düşündük. Kendimize cübbe diktirirken ona da diktirdik. 40'ı çıkarken böyle bir anı kalsın dedik. Hakim ve savcılardan herhangi bir olumsuz tepki almadım. Aksine olumlu tepkiler aldım, onlar da destekliyorlar" ifadelerini kullandı.



(Başak Akbulut / İHA)