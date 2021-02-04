Dünyanın en iyi LoL oyuncusu olarak gösterilen: Lee "Faker" Sang-hyeok, 600. maçına çıktı | Faker kimdir?
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Dünyanın en iyi LoL oyuncusu olarak gösterilen: Lee "Faker" Sang-hyeok, 600. maçına çıktı | Faker kimdir?

04.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:27
Dünyanın en iyi LoL oyuncusu olarak gösterilen: Lee

Gelmiş geçmiş en iyi LoL oyuncusu olarak görülen Koreli orta koridor Faker, Nongshim RedForce karşısında forma giyerek yeni bir rekor imza attı. Faker, Kore Ligi LCK'de 600 maça çıkan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. LoL Faker kimdir, hangi takımda?

Faker kimileri tarafından en iyi orta koridor oyuncusu olarak gösteriliyor, kimilerine göre ise Espor'un Lionel Messi'si, Kimilerine göre de Michael Jordan'ı... Faker dünyanın en çok kazanan Espor oyuncuları arasında en üst sıralarda yer alıyor. Sektörünün en popüler oyuncularından biri olan Faker'ın hayatını inceleyelim...

LOL OYUNCUSU FAKER KİMDİR? HANGİ TAKIMDA?

Gerçek adıLee Sang-hyeok olan Faker 1996, Güney Kore doğumludur. Çocukluk yıllarından beri bilgisayar oyunlarına ilgisi olan Lee, League of Legends oynarken yeteneğini keşfetmiştir. T1 kariyerine 2013 yılında başlayan oyuncu, Espor hayatı boyunca 3 kere Dünya Şampiyonluğu kazanmıştır. 3 Dünya Şampiyonluğu olan 2 LoL oyuncusundan biridir. Birçok kişi tarafından dünyanın en iyisi olarak gösterilen Faker, en iyi LoL oyuncusu niteliği taşıyan Grand Prize ödülünü alarak da bunu tescillemiştir. Onu özel yapan şey kestirilemez oluşu. Kendi koridorinda agresif bir oyun planı olan Faker'ın en büyük sorunu ise oyun esnasında kendinden fazla emin olması. Bu yüzden yaptığı hatalar bazen pahalıya patlayabiliyor.

Dünyanın en iyi LoL oyuncusu olarak gösterilen: Lee 'Faker' Sang-hyeok, 600. maçına çıktı | Faker kimdir?

Alışılagelmiş sporların aksine kıyasıya rekabetçi bir video oyunu fenomeni arıyorsanız o isim Faker'dan başkası olamaz. Bir maçtan sonra yaptığı açıklamada "sadece biraz acıktım ama onu da küçük bir çikolata barıyla hallettim" ifadeleri bile onun farkının bir göstergesi.

OYNADIĞI TAKIMA ORTAK OLDU

Faker geçtiğimiz yıl takımı T1'e ortak olduğunu duyurmuştu. Faker açıklamasında, "T1 bünyesinde olmaktan ve tüm hayranlarımın beni desteklemesinden dolayı çok mutluyum ve herkese çok teşekkür ederim. T1 ile olan ortaklığımla gurur duyuyorum. Gelecekte beraber yapacağımız tüm etkinlikler için de çok heyecanlıyım. Emekliliğimle ilgili yapılan spekülasyonları dikkate almayın. En az 3 yıl daha bu takım için oynuyor olacağım." ifadelerini kullandı.

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