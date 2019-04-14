Dünyanın En Büyük Uçağı Roc İlk Kez Havalandı

Bir futbol sahası uzunluğunda kanatlara ve 6 motora sahip dünyanın en büyük uçağı Roc, 13 Nisan'da ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Kaliforniya'nın Mojave Çölü üzerinde yapılan deneme uçuşunda çift gövdeli dev uçak, 17 bin feet irtifada saatte 304 kilometre hıza ulaştı.

2018 yılında hayata veda eden Microsoft'un kurucularından Paul Allen'in projesi olan Roc, 35 bin feet irtifada 227 ton yük taşıma kapasitesine sahip.

Uzay araştırmaları kapsamında roket ve diğer uzay araçlarını taşımak için tasarlanan dünyanın en büyük uçağı Stratolaunch Systems Corp tarafından geliştirildi.

Yerel saatle sabah 07.00'de Mojave Hava ve Uzay Limanı'ndan havalanan Roc, yaklaşık 2 saat süren test uçuşunu başarıyla tamamladı. Euronews.com'da Görüntüle