Dünyanın En Büyük Fotoğrafçılık Yarışması Başlıyor: Büyük Ödül 10.000 Dolar!
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Dünyanın En Büyük Fotoğrafçılık Yarışması Başlıyor: Büyük Ödül 10.000 Dolar!

2019'da 520 binden fazla katılımcı ile dünyanın en büyük fotoğrafçılık yarışması olan

Dünyanın En Büyük Fotoğrafçılık Yarışması Başlıyor: Büyük Ödül 10.000 Dolar!
17.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:53

2019'da 520 binden fazla katılımcı ile dünyanın en büyük fotoğrafçılık yarışması olan Huawei Next Image, 2020'de de dünyaya ilham vermeye devam edecek. Fotoğrafçılıkta gelecek vadeden yetenekleri ödüllendirmek için düzenlenen Huawei Next Image 2020 yarışmasında büyük ödül 10.000 dolar! Elbette başka güzel ödüller de var.

Huawei Next Image 2020 Başlıyor

Zor dönemlerde bile herkesin birbirine bağlanabileceğini hatırlamanın önemini vurgulayan Huawei, sadece fotoğraf çekerek veya kısa bir video oluşturarak her anlamlı anın ebediyen kutlanabileceğini belirtiyor. Akıllı telefonlarda ileri teknolojiyi uygulayarak her zaman daha iyi mobil fotoğrafçılık için çabalayan Huawei'nin Leica ile iş birliği sayesinde, her Huawei kullanıcısı güzel fotoğraflar veya videolar çekebiliyor. Tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabileceği "global" yarışma, katılımcıların yaratıcılıklarını tüm dünya ile paylaşabilecekleri toplamda 6 kategoriden oluşuyor:

Kategoriler Ne Olacak?

Yüzler: Telefonun porte modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori

İyi Geceler: Düşük ışıkta Huawei telefonların eşsiz gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori

Merhaba Hayat: Günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar

Yakın Uzak: Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflar

Öykücü: En az 3 en fazla 9 fotoğraf ile hikaye anlatımı

Live Moments: Katılımcıların hayata karşı olumlu hikayelerini 10 dakikalık videolar ile sergileyebilecekleri kategori

Ödüller Ne Olacak?

Huawei Next Image 2020'de dereceye giren katılımcılara şu ödüller verilecek.

Üç katılımcıya büyük ödül olan 10 bin dolar! Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası

15 kişiye "Kategorinin En İyileri" alanında 1000 dolar para ödülü, Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası

Umut Vadedenler kategorisinde 50 katılımcıya Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası

Mansiyon Ödülleri kategorisinde de 5 katılımcıya Huawei P40 Pro (8 GB + 256 GB) akıllı telefon ve elektronik ödül sertifikası

Jüri Kimler Olacak?

Huawei Next-Image Awards 2020 Fotoğrafçılık Yarışması, jüri olarak dünyaca ünlü fotoğrafçıları konuk ediyor. "Afganistan Kızı" başlıklı fotoğrafı ile fotoğraf tarihinin en ikonik ve güçlü fotoğrafçılarından biri haline gelen Steve McCurry, Robert Capa Madalyası, Ulusal Basın Fotoğrafçısı Ödülü ve dört Jose Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülü kazandı. Elizaveta Porodina, Rusya'nın ünlü moda portre fotoğrafçısı. Porodina, alternatif şekiller ve göz alıcı renkler kullanmasıyla ünlü oldu.

Reuben Krabbe, polarize stilleri ve güneş tutulması gibi konuları sergilemek için yaratıcı fotoğrafçılık tekniklerini kullanan Kanadalı ekstrem spor fotoğrafçı olarak ön plana çıkıyor. Karolina Henke, uluslararası moda ve sanat fotoğrafçılığı alanında saygın bir yere sahip, tanınmış bir İsveçli fotoğrafçı. Jüri üyeleri arasında ayrıca, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Küresel Marka Lideri, Andrew Garrihy ve Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Tüketici Stratejisi Pazarlama Bölümü Başkan Yardımcısı Li Changznu da yer alacak.

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Keen to treasure your amazing Next Image photo entries? Why not print them out as a photobook? Or Framed Poster! We've teamed up with @LALALAB to give you 20% off your next printed photos!* Simply use the promotion code "NEXTIMAGE" with your next order. Download the LALALAB. App for free from the Huawei AppGallery today. *Offer valid until 31/07/2020 at midnight. Please note that the offer cannot be combined with other offers. Usable one time per user. 20% off your LALALAB. Order with code NEXTIMAGE (Shipping fees excluded). Promoter: LALALAB. Paris.

NEXT-IMAGE 2020 (@huaweinextimage)'in paylaştığı bir gönderi (17 Haz, 2020, 5: 47öö PDT)

Kaynak: Tamindir

Manşet

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