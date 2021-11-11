Dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip yolcu gemisi Norveç'e doğru yola çıktı

YALOVA (AA) - Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bulunan Tersan Tersanesinin ürettiği 4 gemiden ilki olan, dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip LNG ve batarya Havila Capella'nın, Norveçli Havila Kystruten firmasına teslim edildiği bildirildi.

Tersan Tersanesinden yapılan açıklamada, Norveçli firmanın sipariş ettiği dört gemi serisinin ilki olan 124 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki Kıyı Yolcu Gemisi Havila Capella'nın, Norveç'e uğurlandığı belirtildi.

LNG ve batarya ile yüksek enerji verimliliği sağlayan ve düşük emisyon gereksinimlerine uygun bir gemi olarak inşa edilen Havila Capella'nın, 6500 kWs batarya kapasitesine sahip olması nedeniyle tüm zamanların dünyanın en büyük batarya kapasitesine sahip gemisi olarak kayıtlara geçtiğine vurgu yapıldı.

Yenilikçi güç üretim sistemi ve enerji tasarruflu gövde tasarımı sayesinde sıfır emisyonla dört saat kesintisiz seyir yapabilen geminin, rıhtımda hidroelektrik gücüyle şarj edilebildiği ifade edildi.

Yüksek iç standartlara ve özgün tasarlanmış konaklama alanlarına sahip geminin, Bergen-Kirkenes tarihi güzergahı üzerinde yolcularına hizmet vereceği aktarıldı.

Ayrıca ikinci gemi Havila Castor'un yakın zamanda teslim edileceği ifade edilirken inşa aşamasında olan üçüncü ve dördüncü kardeş gemiler Havila Pollux ve Havila Polaris'in 2022 yılı içerisinde teslim edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, Havila Capella'nın tesliminden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gazioğlu, "Havila Kystruten AŞ ile güvenilir bir iş birliği kurmaktan ve ilk gemi olan Havila Capella'yı başarıyla teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli ortağımız Havila'nın bu tarihi rotada seyahat eden yolcularına en kaliteli hizmeti sunma heyecanını paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Havila'nın Tersan'a olan güveni sayesinde, kardeş gemilerin yapımına devam etmek için hevesle çalışacağız." diye konuştu.

Havila Voyages'in CEO'su Bent Martini ise "Havila Capella'yı teslim almak için uzun zaman bekledik ve şimdi ilk gemi nihayet bizim ve Norveç'e doğru yola çıkmak için hazırlanmaya başlayacağız." dedi.

Öte yandan izinleri alındıktan sonra gece saatlerinde yola çıkan yolcu gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Norveç'e doğru yola çıktı.