Dünyanın en büyük ayaklı insanın ayağı kaç numaradır?

Dünyanın en büyük ayaklı insanın ayağı kaç numaradır?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Her bölümde karşılarına çıkan ilginç ve düşündürücü sorulara verilen cevaplar, izleyicilerde hem merak hem de heyecan uyandırıyor. Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'n Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayak numarası kaçtır?

Yeni bölümlerde yer alan sorular, her yaştan izleyicinin ilgisini çekiyor. Yarışmacının vereceği cevabı dikkatle takip eden izleyiciler, aynı zamanda ekran başında doğru cevabı tahmin etmek için kendi bilgilerini test ediyor. Programın bu yönü, eğlenerek öğrenme kavramını izleyiciyle buluşturuyor. İzleyiciler, yarışmacının yerine kendilerini koyarak bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyor. Peki,Yaşayan en büyük ayaklı insan olan Venezuelalı Jeison Orlando Rodriguez Hernandez'n Türkiye'de de kullanılan ölçülere göre ayak numarası kaçtır?

YAŞAYAN EN BÜYÜK AYAKLI İNSAN OLAN VENEZUELALI JEİSON ORLANDO RODRİGUEZ HERNANDEZ'N TÜRKİYE'DE DE KULLANILAN ÖLÇÜLERE GÖRE AYAK NUMARASI KAÇTIR?

A: 51

B: 61

C: 71

D: 81

Cevap: C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru ise 50.000 ₺'lik baraj ödülünü garantiliyor.

• Son soru olan 13. soruda ise 5.000.000 TL'lik dev ödül sizi bekliyor!

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. İsterseniz istediğiniz an çekilebilir ve o ana kadar kazandığınız son ödülü alabilirsiniz. Büyük ödülü kazanmak için hem bilginize hem de cesaretinize güvenmelisiniz!

Bu eşsiz yarışma, hem heyecanı hem de kazandırdıklarıyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor!

Osman DEMİR


