Dünyaevi nasıl yazılır? TDK'ya göre dünya evi ayrı mı bitişik mi yazılır?

27.08.2019 06:59

Dünyaevi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanır ve birçok haberde görürüz. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Peki, dünya evi nasıl yazılır? Doğru yazılışı hangisi? Dünyaevi mi dünya evi mi? TDK'ya göre "dünyaevi" kelimesi ayrı mı bitişik mi yazılır?

DÜNYAEVİ NASIL YAZILIR? DÜNYAEVİ Mİ DÜNYA EVİ Mİ?

Dünyaevi nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "dünyaevi" şeklindedir. Yani bitişik yazılır. Bunun dışındaki yazılışlar yanlıştır. Ev kelimesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik ya­zılır: aşevi, bakımevi, basımevi, doğumevi, gözlemevi, huzurevi, kahveevi, ko­nukevi, orduevi, öğretmenevi gibi.

dünya evi yanlış yazılışı

dünyaevi doğru yazılışı

DÜNYAEVİ İÇİN ÖRNEK CÜMLELER

"Kuşlar yuva, dünyaevi yatak, dünya kapılarında yavrular kundak bekliyordu." - Arif Nihat Asya

DÜNYAEVİ NE DEMEKTİR?

Dar'ül fena yani "fanilik yurdu"na diğer adıyla "dar-ı dünya"ya Türkçede "dünyaevi" "darül beka" yani kalıcılık yurduna da "ahiret evi/yurdu" deniyor.

dünyaevine girmek = evlenmek

"Yaşları daha genç görünüyor fakat buralarda yapılan ilk iş eli ekmek tutar tutmaz dünyaevine girmek olduğu için kim bilir kaç sene evvel evlendiler." - Reşat Nuri Güntekin