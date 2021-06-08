Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
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Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 2020 yılında dünyada 40 ülkede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 2020 yılında dünyada 40 ülkede sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. ICRC bünyesinde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmek için 'Sağlık Hizmetleri Tehlikede' adlı kampanya başlatıldı.

ICRC'den yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının ilk 6 ayında sağlık çalışanlarına şiddeti içeren 611 olayın meydana geldiğini, bunların yüzde 20'sinin fiziksel, yüzde 15'inin sözlü saldırılar ve tehdit içerikli saldırılar olduğu ifade edildi. ICRC raporunda bu olaylara ilişkin detaylara da yer verildi. Raporda, Afganistan, Bangladeş, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kolombiya, Pakistan ve Filipinler'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları örnek gösterildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET BÖYLE RAPORLANDI

ICRC'nin resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Afganistan'da Covid-19'dan yaşamını yitiren bir kişinin ailesi, sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu nedenle sağlık merkezi yarım gün kapalı kaldı ve diğer hastalar hizmet alamadı.

Bangladeş'te Covid-19 testi pozitif çıkan bir doktorun evine tuğlalarla saldırı düzenlendi. Doktor ve ailesi, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ölen hastanın yakınları, cansız bedeni kısıtlamalar nedeniyle geri alamadıkları için sağlık çalışanlarına saldırdı.

Kolombiya'da ambulansların kasabalara girişi halk tarafından engellendi.

Pakistan'da ölen bir hastanın yakınları yoğun bakım alanına girerek sağlık çalışanlarına saldırdı ve Covid-19 bir yalan olduğunu ifade ederek bağırdı."

ICRC, bu saldırıların yüzde 67'sinin doğrudan sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştiğini belirtti.

Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Dünyada sağlık çalışanlarına şiddet oranı, son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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