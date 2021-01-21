Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor
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Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor

21.01.2021 09:08 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:24

Hatay'da tüm dünya genelinde yalnızca 3 bin civarında kaldığı belirtilen 'Gazella gazella' türü dağ ceylanlarının sayısı giderek artıyor. Ülkemizde sadece Hatay'da yaşayan bu türün sayısının bin 141'e ulaştığı belirtilirken, ceylanların avlanması yasak.

Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinin bulunduğu 13 bin 288 hektarlık alanda yaşayan, resmi kurum ve kuruşların yanı sıra yöre halkı tarafından da korunan 'gazella gazella' türü dağ ceylanlarının sayısı 2021 yılının ilk ayında yapılan envanter çalışmasıyla yüzde 23'lük bir artışla, bin 141'e ulaştığı belirlendi.

DÜNYADA SADECE 3 BİN ADET KALDI

Hatay dağ ceylanı olarak bilinen 'gazella gazella' türünün, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlike altında olarak kaydedildiğini söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, "Dünyada sadece 3 bin adet kaldığı belirtilen bir türümüz. Bu türümüz değerli bir tür, Türkiye'de sadece Hatay'da yaşamaktadır ve Hatay'ın da Kırıkhan ve Kumlu ilçeleri sınır bölgesi dediğimiz alanda yaşamlarını sürdürmektedir" dedi.

Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor

HER GEÇEN GÜN SAYILARI ARTIYOR

Bu yıl 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde Bakanlık talimatıyla envanter çalışması yaptıklarını ifade eden Akın, "Bu envanter çalışmasında, 49 gözlem noktasında 35 kişi ile saha üçe bölünerek üç gün devam eden güzel bir çalışmamız oldu. Bunun sonucunda, bin 141 adet birey olduğunu gördük. Geçen sene 925 adet sayılmıştı. Yaklaşık yüzde 23'lük bir artış olduğunu gördük, bu da sevindirici bir haber bizim için, ilimizin için. 2013 yılında yapılan envanter çalışmasında ise 235 adet dağ ceylanı sayılmıştı. O zamandan bu zamana kadar her geçen gün sayıları arttı" diye konuştu.

Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor

AVLANMASI YASAK

Hatay dağ ceylanının önemine binaen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü tarafından üretim tesisi kurulduğunu ve bu tesiste ceylanların neslinin devamının sağlandığını belirten Akın, şunları söyledi:

"Buradaki amaç, belli bir sayıya ulaştıktan sonra uygun habitat sağlanarak, dağ ceylanlarının neslinin devamının sağlanmasıdır. Ayrıca bulunduğumuz saha, dağ ceylanı geliştirme sahası ilan edildi, 13 bin 288 hektar bir alan. Bu da, Kumlu'nun Akpınar Mahallesi ile Kırıkhan'ın Karatepe Mahallesi arasında bölgelerdir. Bizim şu an tespit ettiğimiz bu bölgelerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bölgenin askeri bölge olması büyük bir avantaj, tabi kaçak avcıların da bu sebeple giremeyeceği bir bölge. Ayrıca bu türün tehlike altında olması ve neslinin tehlike altında olması sebebiyle de bu türün doğadan toplanması, alıkonulması, beslenmesi, avlanması yasak. Bunun için yüklü ceza miktarları uygulanıyor" dedi.

Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor
Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor
Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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