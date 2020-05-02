Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
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Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti

Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
02.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:29

Dünya genelinde koronavirüs algını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 240 bini geçti. Salgın yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 65 bin 782 kişi ile ABD'de yaşandı. Bu ülkeyi 28 bin 236 can kaybıyla İtalya, 27 bin 510 ölümle İngiltere takip etti. Böylece ilk üç sıralaması da değişti, İspanya'nın yerini İngiltere aldı.

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 240 bini geçti.

'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 240 bin 222'ye, vaka sayısı 3 milyon 421 bin 226'ya ulaştı.

İNGİLTERE, İSPANYA'YI GEÇTİ

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 65 bin 782 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 28 bin 236 can kaybıyla İtalya, 27 bin 510 ile İngiltere, 25 bin 100 ile İspanya, 24 bin 594 ile Fransa, 7 bin 765 ile Belçika, 6 bin 736 ile Almanya, 6 bin 434 Brezilya, 6 bin 156 ile İran, 4 bin 893 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

TÜRKİYE, RUSYA VE HİNDİSTAN'I GERİDE BIRAKTI

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise Kanada (3 bin 391), Türkiye (3 bin 258), İsveç (2 bin 653), Meksika (1972), İsviçre (1754), İrlanda (1265), Hindistan (1223), Rusya (1222), Peru (1124), Ekvador (1063) ve Portekiz (1007) şeklinde sıralandı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 1 milyon 93 bin 91 kişi iyileşirken 2 milyon 87 bin 913 kişinin tedavisi sürüyor.

Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti

Kaynak: AA

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