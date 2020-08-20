Dünyada ilk 10 arasında...Eşsiz güzelliği ile dikkat çekiyor Dünyada ilk 10 arasında.

Dünyada ilk 10 arasında...Eşsiz güzelliği ile dikkat çekiyor

-Sivas'ın Divriği ilçesinde eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Çaltı kanyonu doğaseverleri bekliyor

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Çaltı kanyonu doğaseverleri bekliyor.

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 170 kilometre olan Divriği ilçesinde bulunan doğal güzellikleri dikkat çekiyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesindeki Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası başta olmak üzere birçok önemli tarihi eserin bulunduğu ilçede, tarihi yapılar kadar doğal güzellikleri de hayran bırakıyor. Adeta dağların arasında saklı bir cenneti andıran Çaltı kanyonu, belirli zamanlarda doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Çok az kişi tarafından bilinen kanyon, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor. Dünyanın ilk on kanyonundan biri olduğunu belirten Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, kanyonun eşsiz bir güzelliği olduğunu söyledi.

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Çaltı kanyonun Dünya'daki ilk on kanyondan bir tanesi olduğunu ifade ederek, "Bahsetmek olmaz yaşamak lazım. Niye yaşamak lazım. Tabi biz küçük yerlerde küçükken büyükken hala oralara çok gidiyoruz. Neden eşsiz bir doğa var. İnsan eli değmemiş. Sadece Allah mekanını cennet eylesin, Nuri Demirağa buradan Karsa doğru giderken yaptığı tüneller, köprüler ve trenlerin kullandığı yollar var. Bu da neyi gösteriyor. Vahşi yaşam var, eşsiz bir güzellik var. Doğa var su var. Aşağı yukarı Dünya'daki ilk on kanyondan bir tanesi. Her yer sanayileşti. Büyükşehirlerde insanlar artık boğulur hale geldi. Her tarafı beton yaptık, bina yaptık. Buradaki insanların büyükşehre gitmesi buraların daha bakir kalmasına yol açtı" diye konuştu.

"Huzur bulmak isteyen burayı görmeli"

İlçede yaşayan Gazi Doğan, huzur bulmak isteyenlerin kanyonu mutlaka görmeleri gerektiğini söyleyen, "Divriği'de çaltı kanyonunda bulunuyoruz. Çaltı çayı üzerinden geçen bir yer burası. İlk bakıldığı zaman korkutucu bir görüntüsü olsa bile insanların huzur bulacağı, çeşitli bitki ve hayvan çeşitlerinin bulunduğu güzel bir kanyondayız. Doğu ekspresi treni buradan geçmektedir. Huzur bulmak ve doğayı tanımak istiyorlarsa burayı mutlaka görmelerini isteriz" dedi.

Kaynak: İHA