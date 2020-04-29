Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
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Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, bazı ülke ve bölgelerde henüz tespit edilmedi. Peki koronavirüs vakası açıklamayan ülkeler hangileri? İşte detaylar.

Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
29.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:12

Yayılma hızı daha önce karşılaşılan salgınların üzerinde olan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, bazı ülke ve bölgelerde hala koronavirüs vakaları tespit edilmedi.

213 ÜLKE VE BÖLGEDE TESPİT EDİLDİ

Resmi verilere göre Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 247 ülke ve bölgeden 213'ünde bugüne kadar koronavirüs vakası teşhis edildiği açıklandı. Virüsün kendilerine ulaşmadığını belirten ülke ve bölgelerin sayısı ise 34.

Bunların arasında başlıca, ulaşımı zor olan ve az sayıda kişinin yaşadığı okyanus adaları bulunuyor. Örneğin çok sayıda küçük arşipelin bulunduğu Okyanusya'daki toplam 29 ülkeden sadece 8'inde virüs tespit edildi. Kalan yerlerde ise koronavirüsün ülkeye girişini engellemek için sınırları kapatma gibi çeşitli kısıtlamalar ve önlemler alındı.

BAZI OTORİTER REJİMLER VAKALARI SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Diğer yandan Asya kıtasındaki Kuzey Kore ve Türkmenistan gibi ülkelerde ise koronavirüs vakasının görülmemesine şüpheyle bakılıyor. Bu ülkelerdeki otoriter rejimlerin vakaları saklamaya çalışıyor olabileceği öne sürülüyor.

Reuters haber ajansına göre 20 Nisan tarihinde dünya üzerinde Kovid-19 vakası açıklanmayan ülke ve bölgeler şöyle:

Latin Amerika: Bouvet Adası, Güney Georgia and Güney Sandwich Adaları

Asya: Kuzey Kore, Tacikistan, Türkmenistan

Avrupa: Aland Adaları, Kanal Adaları, Svalbard ve Jan Mayen Adaları

Afrika: Britanya Hint Okyanusu Toprakları, Komorlar, Fransız Güney Toprakları, Lesotho, Saint Helena

Okyanusya: Amerikan Samoası, Christmas Adası, Cocos (Keeling) Adası, Cook Adası, Heard Adası ve McDonald Adaları, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Niue, Norfolk Adası, Palau, Pitcairn, Samoa, Solomon Adaları, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Amerika Birleşik Devletleri'nin küçük dış adaları, Vanuatu, Wallis ve Futuna Adaları

Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Kaynak: Euronews.com

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