Dünyada bir ilk! ABD'de 9 maymun korona aşısı oldu
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Dünyada bir ilk! ABD'de 9 maymun korona aşısı oldu

04.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:35
Dünyada bir ilk! ABD'de 9 maymun korona aşısı oldu

ABD'deki bir hayvanat bahçesinde dokuz büyük maymun korona aşısı oldu. Söz konusu hayvanların dünyada insanlar dışında aşı olan ilk canlılar olduğu belirtildi.

Kaliforniya'da yer alan bir hayvanat bahçesinde bir goril, üç orangutan ve beş bonobo cinsi maymun korona aşısı oldu. Hayvanlar için geliştirilen deneysel Kovid-19 aşılarının uygulandığı maymunlar, insan dışı aşı yapılan ilk primatlar. Söz konusu aşıların, insan kullanımına da uygun olduğu öğrenildi.

HAYVANLAR ÜSTÜNDEKİ ETKİSİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Doğada 5 binden daha az goril kaldığının altını çizen araştırmacılar ise Covid-19'un hayvanlar üzerindeki etkisinin hala tam olarak bilinmediğini ancak daha önce kedi ve köpekler başta olmak üzere çeşitli hayvanlarda virüs tespit edildiğini belirttiler.

TAMAMEN İYİLEŞMİŞLERDİ

Geçtiğimiz Ocak ayında, San Diego Zoo Safari Park'taki sekiz goril koronavirüse yakalanmış, daha sonra goriller Şubat ortasına kadar tamamen iyileşmişti.

Haber Yorumları (5)
SADECE VATANDAS: Adamlar acaba insanlarina aşı yapmış mi tabiki hayır
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YTR: dalga mi geciyon adamlar gunde 1 milyon asi yapiyo
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REF: Bizimkiler saldılar insanları artık doğal secilim güclü olan hayatta kalır evrimin ilk yıllarına döndürdüler ülkeyi sorsalar evrim yok derler millet goriline aşı yapıyor biz insanlarımızı aşılıyamadık
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