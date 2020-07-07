Dünyaca Ünlü Üniversite, Eğitimi Online Sürdürme Kararı Aldı
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Dünyaca Ünlü Üniversite, Eğitimi Online Sürdürme Kararı Aldı

Koronavirüs pandemisi eğitim sistemini de değiştirdi. Salgının görüldüğü ilk günden bu yana uzaktan eğitim sürdürülüyor.

Dünyaca Ünlü Üniversite, Eğitimi Online Sürdürme Kararı Aldı
07.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:47

Koronavirüs pandemisi eğitim sistemini de değiştirdi. Salgının görüldüğü ilk günden bu yana uzaktan eğitim sürdürülüyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi, gelecek yıl tüm derslerin online görüleceğini duyurdu.

Öğrenciler Derslere Alınmayacak!

Çin'de başlayıp hızla dünyanın dört bir yanına yayılan, hala can almaya devam eden Kovid-19 salgınına henüz aşı bulunmuş değil, tedbirlerle vaka sayıları azaltılmaya çalışılıyor. Maske + sosyal mesafe kuralı ile yaşamaya başladığımız bu zorlu dönemde her şey online, internet üzerinden oldu. Örneğin, öğrenciler uzaktan eğitim görmeye başladı. Ülkemizde okulların 31 Ağustos tarihi itibarıyla açılması planlanıyor, okullarda gerekli önlemler alındı. Peki, yurt dışında durum ne? Dünyanın saygın üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nde gelecek akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden yapılacağını, yıllı eğitim ücretinin de (50 bin dolar civarı) aynı kalacağını açıkladı. Lisans öğrencilerinin yüzde 40'ı kampüste tutulacak ancak kampüste kalmaya seçen öğrenciler de dersleri internet üzerinden alacak.

Düzenli Kovid-19 Testi

Öte yandan kampüsteki tüm öğrencilerin düzenli olarak Kovid-19 testine tabi tutulacağı belirtildi. Tüm öğrenciler kampüse vardıklarında test edilecek ve ardından her üç günde bir bu test tekrarlanacak. Test sonucu pozitif çıkan öğrenciler üniversitede izole bir şekilde tutulacak. Üniversite, bunun için 250 öğrenci kapasitesi olduğunu belirtti.

Trump Ne Diyor?

Amerika Başkanı Trump ise sosyal medya hesabı üzerinden okulların sonbaharda kesinlikle açılması gerektiğini belirtti.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Kaynak: Tamindir

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