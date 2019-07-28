Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in üstsüz fotoğraf istediği manken konuştu

Dünya şov dünyasında ünlü erkeklerin mesleğinin gücünü kullanarak kadınlara yönelik taciz iddialarıyla sarsılıyor.

OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI

Son olarak New York'ta yaşayan fotoğrafçı Timur Emek'in kadınları taciz ettiğinin ortaya çıkması moda dünyasına bomba gibi düşmesinin ardından, tacize uğrayan Türk manken Deniz Tekin olayın iç yüzünü anlattı.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇTİ

Sabah'a konuşan başarılı manken Tekin "Ben de Türk asıllı olduğu için birçok manken arkadaşım gibi onun sosyal medya hesabını takip ediyordum" dediği fotoğrafçının bir süre sonra Instagram hesabı üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

İLK BAŞLARDA NORMAL BULDU

Mesleki görüşmelerin genelde sosyal medya üzerinden geldiğini vurgulayan Deniz Tekin, fotoğrafçının kendisine mesaj atmasını ilk başlarda normal bulduğunu dile getirdi.

DUYDUKLARI KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜ

Timur Emek'in çekim için İstanbul'a geldiğini ve kendisiyle stüdyo kiralayamadığı için otel odasında çekim yapmak istediğini söyleyen Tekin, duydukları karşısında dehşete düştü.

"ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINI GÖNDER"

Ünlü manken, Timur Emek'in özellikle kendisinden üstsüz fotoğraflar istediğini söyledi.