Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in üstsüz fotoğraf istediği manken konuştu
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in "Bana üstsüz fotoğraflarını yolla" dediği manken Deniz Tekin skandalın iç yüzünü anlattı.
Dünya şov dünyasında ünlü erkeklerin mesleğinin gücünü kullanarak kadınlara yönelik taciz iddialarıyla sarsılıyor.
OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI
Son olarak New York'ta yaşayan fotoğrafçı Timur Emek'in kadınları taciz ettiğinin ortaya çıkması moda dünyasına bomba gibi düşmesinin ardından, tacize uğrayan Türk manken Deniz Tekin olayın iç yüzünü anlattı.
INSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇTİ
Sabah'a konuşan başarılı manken Tekin "Ben de Türk asıllı olduğu için birçok manken arkadaşım gibi onun sosyal medya hesabını takip ediyordum" dediği fotoğrafçının bir süre sonra Instagram hesabı üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.
İLK BAŞLARDA NORMAL BULDU
Mesleki görüşmelerin genelde sosyal medya üzerinden geldiğini vurgulayan Deniz Tekin, fotoğrafçının kendisine mesaj atmasını ilk başlarda normal bulduğunu dile getirdi.
DUYDUKLARI KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜ
Timur Emek'in çekim için İstanbul'a geldiğini ve kendisiyle stüdyo kiralayamadığı için otel odasında çekim yapmak istediğini söyleyen Tekin, duydukları karşısında dehşete düştü.
"ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINI GÖNDER"
Ünlü manken, Timur Emek'in özellikle kendisinden üstsüz fotoğraflar istediğini söyledi.
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Ablamın instagramını pek takip eden yok heralde...gayesi belli... Dünyaca ünlü fotoğrafçı dünyaca ünsüz (hatta ismini bile ilk duydum) bir mankenciğin resimlerini istiyor ve olay iğrençlik olarak lanse ediliyor... defilelere paltoylamı çıkıyor mankenimiz.10 dölar bahse girerim adamın haberi bile yok bu kadının varlığındanCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Eee n olmuş yani?sen model değilmisin?Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Bu tipsiz ezik kızları soyabilecek kadar ünlü olduğunu mu düşünüyomuşCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Ne iş Biret Pit KÜRŞAT , fotoğrafçıyı mı kıskandın ?3 Yayından Kaldır