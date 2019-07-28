Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in üstsüz fotoğraf istediği manken konuştu

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in üstsüz fotoğraf istediği manken konuştu

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Timur Emek'in "Bana üstsüz fotoğraflarını yolla" dediği manken Deniz Tekin skandalın iç yüzünü anlattı.

Dünya şov dünyasında ünlü erkeklerin mesleğinin gücünü kullanarak kadınlara yönelik taciz iddialarıyla sarsılıyor.

OLAYIN İÇ YÜZÜNÜ ANLATTI

Son olarak New York'ta yaşayan fotoğrafçı Timur Emek'in kadınları taciz ettiğinin ortaya çıkması moda dünyasına bomba gibi düşmesinin ardından, tacize uğrayan Türk manken Deniz Tekin olayın iç yüzünü anlattı.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇTİ

Sabah'a konuşan başarılı manken Tekin "Ben de Türk asıllı olduğu için birçok manken arkadaşım gibi onun sosyal medya hesabını takip ediyordum" dediği fotoğrafçının bir süre sonra Instagram hesabı üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi.

İLK BAŞLARDA NORMAL BULDU

Mesleki görüşmelerin genelde sosyal medya üzerinden geldiğini vurgulayan Deniz Tekin, fotoğrafçının kendisine mesaj atmasını ilk başlarda normal bulduğunu dile getirdi.

DUYDUKLARI KARŞISINDA DEHŞETE DÜŞTÜ

Timur Emek'in çekim için İstanbul'a geldiğini ve kendisiyle stüdyo kiralayamadığı için otel odasında çekim yapmak istediğini söyleyen Tekin, duydukları karşısında dehşete düştü.

"ÜSTSÜZ FOTOĞRAFLARINI GÖNDER"

Ünlü manken, Timur Emek'in özellikle kendisinden üstsüz fotoğraflar istediğini söyledi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • SABIRLI:
    Ablamın instagramını pek takip eden yok heralde...gayesi belli... Dünyaca ünlü fotoğrafçı dünyaca ünsüz (hatta ismini bile ilk duydum) bir mankenciğin resimlerini istiyor ve olay iğrençlik olarak lanse ediliyor... defilelere paltoylamı çıkıyor mankenimiz.10 dölar bahse girerim adamın haberi bile yok bu kadının varlığından
    Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
  • KISKANÇ KÜRŞAT:
    Ne iş Biret Pit KÜRŞAT , fotoğrafçıyı mı kıskandın ?
    3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.