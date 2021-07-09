Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 100 koruyor
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Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 100 koruyor

Ünlü tıp dergisi The Lancet, Çin aşısının Türkiye sonuçlarını paylaştı: Hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 100 koruyor
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Dünyanın en saygın tıp dergilerinden biri olan The Lancet, Çin merkezli Sinovac firması tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 sonuçlarını yayınladı. Çin aşısının koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili olduğunu duyuran dergi, koronavirüs kaynaklı hastaneye kaldırılmaya karşı da yüzde 100 koruduğunun altını çizdi.

Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet, koronavirüsle mücadele kapsamında Çin merkezli aşı firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 çalışmalarına ilişkin sonuçları yayınladı.

ÇALIŞMALAR 10 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE DEVAM EDİYOR

Derginin internet sitesi üzerinden yayınlanan ve birçok Türk doktorun adının de yer aldığı verilerde, 18 ile 59 yaş arasındaki gönüllüler üzerinde gerçekleştiren çalışmalara 10 bin 218 kişinin gönüllü olarak katıldığı, bunlardan 4'ünün 59 yaşının üzerinde olması nedeniyle testlerden ayrı tutularak, 10 bin 214 gönüllü üzerinde çalışmalara devam edildiği ifade edildi.

TOPLAM 41 VAKA KAYDEDİLDİ

Gerçekleştirilen Faz 3 çalışmalarında, CoronaVac aşısının ve plasebo 2. dozunun uygulandığı kişiler arasında ise 14 günün ardından ilk korona vakasının tespit edildiği ve toplamda 41 vakanın kayda geçtiği belirtildi. The Lancet, çalışmalarda tespit edilen vakalardan 9'unun çift doz CoronaVac aşısı uygulananlardan olduğunu, 32 kişinin ise plasebo grubunda yer aldığını aktardı.

HASTANEYE YATIŞLARDA YÜZDE 100

Koronavirüse yakalanan gönüllülerden hiçbirinin hayatını kaybetmediği ve plasebo grubundan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden dergi, CoronaVac grubunda yer alan vakalardan hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığına dikkat çekti. Kayda geçen bu verilerin ışığında doktorların, CoronaVac aşısının koronavirüse karşı yüzde 83.5 etkili olduğunu bildiren The Lancet, CoronaVac aşısının Covid-19 kaynaklı hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 100 koruduğunun da altını çizdi.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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