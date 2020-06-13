Dünyaca ünlü şeflerden Türk mutfağı tarifleri
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Dünyaca ünlü şeflerden Türk mutfağı tarifleri

İLETİŞİM Başkanlığı, dünyaca ünlü 13 şef aşçıyı, sosyal medya üzerinden düzenlenen yemek festivalinde bir araya getirecek.

Dünyaca ünlü şeflerden Türk mutfağı tarifleri
13.06.2020 01:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:10

İLETİŞİM Başkanlığı, dünyaca ünlü 13 şef aşçıyı, sosyal medya üzerinden düzenlenen yemek festivalinde bir araya getirecek. 12 Akdeniz ülkesinden şef ile ABD'li bir şef, Türk mutfağından yaptıkları tarifleri, Instagram hesabından paylaşacak.

Akdeniz ülkelerinin en ünlü 12 şefi, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen proje ile Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini online dünyada takipçileriyle buluşturuyor. Etkinlikler, Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali'nin sosyal medya hesaplarından 13- 14 Haziran akşamı canlı olarak yayınlanacak. Projeye, ABD'den de bir şef, konuk olarak katılacak. Projede, 2020 yılı içerisinde Antalya Patara'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali (International Mediterranean Gastronomy Festival) öncesinde, ünlü şefler gastronominin birleştirici gücünü ve Türk mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaburga dolmasından baklavaya, Karadeniz pidesinden su böreğine kadar birçok farklı Türk mutfağı lezzetini hazırlayan şeflerin sosyal medyada paylaşacakları eşsiz tariflere, Türkiye'den şef Yağız İzgül kuzu gömlek dolması ile katıldı. ABD'den Ben Ford Adana kebabı, İtalya'dan Bruno Barbieri Karadeniz pidesi, Tunus'tan Dhaker Bejaoui Kayseri mantısı, İsrail'den Rotem Ben Moyal karnıyarık ve acı ezme, Yunanistan'dan Gabriel Nikolaidis muhallebili kadayıf, Lübnan'dan Joe Barza yaprak sarması, Filistin'den Fadi Kattan kuzu şiş ve cacık, Fas'tan Myriam Ettahri Moussalit badem çorbası, Mısır'dan Mostafa Seif kaburga dolması, İspanya'dan Sergio Torres baklava, Fransa'dan Vincent Angebault kabak çiçeği dolması, Libya'dan Lubna Ben Halim Levrek Buğlama ve humus yaparak, profesyonel birikimlerini Türk mutfağının zenginliğiyle birleştirdi.TARİFLER SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILACAK

Her bir şef farklı günlerde, yaptıkları leziz tarifleri Instagram hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşacak. Yazılı olarak da tariflere yer verecek şeflerin hesaplarından, meşhur Türk tariflerine yaptıkları yerel dokunuşlara şahit olunabilecek. Uluslararası Akdeniz Gastronomi Festivali'nin Youtube, Instagram ve Twitter hesaplarından 13 ve 14 Haziran akşamı canlı yayınlanacak etkinlikler, gastronomi meraklılarıyla buluşacak.


Kaynak: DHA

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