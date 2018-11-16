Dünyaca Ünlü Şarkıcı Zayn Malik: Artık Müslüman Değilim

One Direction adlı müzik grubuyla listeleri sallayan daha sonra kariyerine solo albümüyle devam eden dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, artık kendisini Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.

"AYNI DİLDE DUA ETMEK GEREKTİĞİNE İNANMIYORUM"

Gigi Hadid ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki Pakistan asıllı şarkıcı, hiçbir dini doktrine inanmadığını ve inancın gereği olan gündelik faaliyetleri bıraktığını söyledi. Zayn Malik, "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum. Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum. Bunu yalnızca ben ve inandığım şey arasında tutmak istiyorum. Bunun beni hayatta güzel bir şekilde ilerlettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.