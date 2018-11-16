Dünyaca Ünlü Şarkıcı Zayn Malik: Artık Müslüman Değilim
One Direction adlı müzik grubuyla listeleri sallayan daha sonra kariyerine solo albümüyle devam eden dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, artık kendisini Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.
One Direction adlı müzik grubuyla listeleri sallayan daha sonra kariyerine solo albümüyle devam eden dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, artık kendisini Müslüman olarak tanımlamadığını açıkladı.
"AYNI DİLDE DUA ETMEK GEREKTİĞİNE İNANMIYORUM"
Gigi Hadid ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki Pakistan asıllı şarkıcı, hiçbir dini doktrine inanmadığını ve inancın gereği olan gündelik faaliyetleri bıraktığını söyledi. Zayn Malik, "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum. Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum. Bunu yalnızca ben ve inandığım şey arasında tutmak istiyorum. Bunun beni hayatta güzel bir şekilde ilerlettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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Ahiret gününde pişman olursun ama son pişmanlık fayda etmez..allah'a iman yoksa gerisi felakettir karanlıktır zatenCevap Yaz Yayından Kaldır
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SÜPER YAKIŞIKLI ÇOCUKMUŞ. KAFA YAPIMADA UYUYOR ÇOK İYİ İKİLİ OLURUZ ŞANNSIM VARMI DİYECEM AMA GİGİ HADİD ZOR RAKİP. AMA ZORDAN KORKMAM KENDİME GÜVENİYORUM İSTEDİĞİMİ SÖKE SÖKE ALMASINI BİLİRİM. ZOR Bİ MÜCADELE OLACAK.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YazıkCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Millet dinden bir haber.suclamalar aşağılama lar.hani hoşgörü dini .hani senin dinin sana benim dinim bana .dinde zorlama yoktur.bu kitabınızda yazıyor.tabi arabca okuduğunuz için bu kadar oluyor.Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Kul azmayinca bela gelmez diyor kuranda rabbim azanlardan eylemesin.güclü amarikanin halini görüyormusunuzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır