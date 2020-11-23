Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, son paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Göğüs dekolteli fotoğraflarını paylaşan Rita Ora, göz kamaştırdı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken 29 yaşındaki şarkıcı Rita Ora, yine yürekleri hoplattı.

YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Beyaz fermuarlı bir üst tercih eden ve fermuarını da indiren güzel şarkıcı, hayranlarının ağzının açık bırakmayı başardı.

BEĞENİ YAĞDI

Dekoltesini çekinmeden gösteren Rita Ora'ya hayranlarından beğeni yağdı.

BODRUM'A DA GELMİŞTİ

Rita Ora ve kız kardeşi Elena Ora, geçtiğimiz ay Bodrum'da bir haftalık detoks kampına girmişti.

İşte Rita Ora'nın söz konusu paylaşımları;