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Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre etkili olurken, kar yağışı sonrası İztuzu Sahili beyaza büründü.

ORTACA, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa süre etkili olurken, kar yağışı sonrası İztuzu Sahili beyaza büründü.

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Ortaca'da da etkili oldu. Dünyanın en iyi açık alanları arasında gösterilen ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İztuzu Plajı karla kaplandı. Kar yağışı sonrası yazın insanların güneşlendiği altın sarısı kumsal bembeyaz oldu. Vatandaşlar bölgeye gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ortaca'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin yüksek kesimlerinin beyaza büründüğü görüldü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı vatandaşlar da Sarıgerme Sahili'nde karda kalan araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. - MUĞLA

Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

Dünyaca ünlü plaj beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ortaca, Muğla, kar, Yerel, Haber

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