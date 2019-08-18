Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı

18.08.2019 14:49

46 yaşındaki Alman süper model Heidi Klum, bir buçuk yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki müzisyen Tom Kaulitz ile gizlice evlendi. Şimdilerde eşiyle balayında olan cesur model, Instagram hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Heidi Klum, cüretkar bir paylaşım daha yaptı. 46 yaşındaki süper model bugün Instagram hesabından "Tüm gördüğün su" notuyla göğüslerini gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Modelin cesur paylaşımı 1 saatte 116 bin kişi tarafından beğenilirken 2 binin üzerinde yorum aldı.

Fotoğrafın tamamını yayın politikamız gereği yayınlayamıyoruz.

ÖPÜŞÜRKEN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Bir söyleşinde sevgilisiyle 22 Şubat günü tanıştığını ve evlenirse yine bir 22 Şubat'ta evlenmek istediğini söyleyen modelin, 22 Şubat 2019 günü dünya evine girdiği ortaya çıktı. Model ve eşi Tom Kaulitz, şimdilerde balayı yapıyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Klum, 2 gün önce sevgilisiyle öpüşürken çektiği videoyu yayınlamıştı.