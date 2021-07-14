DÜNYACA ÜNLÜ MODACI NURÇİN SEBÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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DÜNYACA ÜNLÜ MODACI NURÇİN SEBÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DÜNYACA ÜNLÜ MODACI NURÇİN SEBÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜNLÜ modacı Nurçin Sebük 71 yaşında hayatını kaybetti.

ÜNLÜ modacı Nurçin Sebük 71 yaşında hayatını kaybetti. Sebük'ün cenazesine katılan yakınları gözyaşı döktü. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Sebük, mücadele ettiği kanser hastalığına önceki gün yenik düştü. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sebük için Şişli Teşvikiye Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sebük'ün yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Sebük'ün tabutu başında gözyaşı döken arkadaşı Canan Göknil Ergün, Benim 50 yıllık arkadaşımdı. Modada dünyaca ünlü bir isimdi. Birçok ünlüyle çalıştı. Ölümü beni derinden üzdü. Benim yüzde ellim gitti. Hayatımın yarısı oydu. Çok üzüldüm dedi.

Cenazeye katılan Sebük'ün arkadaşlarından birisi, Bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son dönemlerde iyi olmuştu. Sağlığına kavuşacak diye umuyorduk. Ama kötü haberi aldık. Dünyalar iyisi bir insandı. Tanıdığı herkese iyiliği dokunmuştur diye konuştu.

Cenaze törenine Ajda Pekkan gibi ünlü isimler çelenk gönderdi. Sebük, bir çok ünlü isme moda danışmanlığı yapıyordu. Cenaze düzenlenen törenin ardından Ayazma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NURÇİN SEBÜK KİMDİR

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sebük, TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Üniversiteyi, İtalya'da, Universita Degli Studi di Perugia'da okudu. 1979'da Giorgio Armani'yle tanışması ona yeni kapılar açtı. Uzun yıllar Armani'de görev yaptı. 1992'de yaz tatili için geldiği Türkiye'de çalışma kararı alan Sebük, Hünkan Tellioğlu'yla 'Nu' markasını kurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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