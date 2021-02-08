Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti

Sanatçı Uğur Arslan, 1 ay önce dünyaca ünlü bir mağazadan parasını verdiği 3 tişört eline ulaşmayınca sosyal medya hesabından isyan etti.

Karagümrük Yanıyor şarkısıyla yıllarca konuşulan şarkıcı ve sunucu Uğur Arslan, Türkiye'nin hazır giyim markalarından bir firmanın mağazasından tişört beğenmesinin ardından parasını ödeyerek ürünü sipariş verdi. Ancak şarkıcı parasını verdiği ürünler haftalardır eline geçmeyince fena patladı.

"3 KERE MAĞAZAYA GİDİP 4 KERE DE ARADIM"

Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Uğur Arslan, "Bundan tam 1 ay önce mağazadan tişört beğendim. 'Bizde kalmadı diğer mağazadan getirelim' dediler. Ben de tamam dedim parasını verip 3 tişört aldım. Sonra 3 defa gittim, 4 defa aradım ama 1 aydır tişörtler yok. 1 kere daha aramaya artık ben utanıyorum" dedi.