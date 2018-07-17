Dünyaca Ünlü İş Adamı Rusya'da Görüntülendi

Dünyanın en önde gelen alışveriş sitelerinden biri olan Çin merkezli Alibaba'nın kurucusu Jack Ma Rusya'da görüntülendi.

Alibaba'nın kurucusu, dünyaca ünlü iş adamı Jack Ma Rusya'da çok farklı bir girişimde bulunurken görüntülendi. Forbes dergisinin 2015 araştırmalarında 40,9 milyar dolar serveti açıklanan, basına çok görüntü vermeyen Çinli iş adamı Jack Ma, Rusya'nın Krasnodar eyaletine bağlı Krasnoyarsk, Irkutsk ve Abakan şehirlerinde hayvan barınakları açıyor. Daha önce bazı iş adamlarının barınaklar açmak için Rusya'ya geldiği, Rusya'da bulunan 3 şehirde barınakların kurulumunun tamamlandığı ve Jack Ma'nın da inceleme için Rusya'da bulunduğu öğrenildi. Çinli iş adamının Rusya'da bu gibi sosyal projelere devam edeceği, önümüzdeki zamanlarda Moskova başta olmak üzere birçok şehirde hayvan barınakları inşa ettireceği öğrenildi. Jack Ma'nın barınakta hayvanlarla çekilmiş bir fotoğraflı barınak çalışanlarının birinin sosyal medya hesabında yayınlandı. Fakat yayınlanan fotoğraf bir süre sonra kaldırıldı. - KRASNODAR