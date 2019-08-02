Dünyaca ünlü iki büyük sanatçıdan Türkiye'de bir ilk!

Dünyaca ünlü İtalyan Pop Tenor ALESSANDRO SAFINA, ülkemizi yeni bir show ile tekrar ziyaret edecek, ancak bu sefer amaç farklı: Türkiye'de ilk kez uluslararası bir sanatçı sokakta ve barınaktaki sahipsiz hayvanlar yararına bir konser vermeye geliyor.

Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği ÇESAL tarafından organize edilen konser, 11 Ağustos Pazar günü Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek ve konserin gelirinin tamamı Çeşme Yarımadası'ndaki sokakta ve barınakta olan sahipsiz canlara aktarılacak.

Daha evvel Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile yaptığı düetlerle ülkemizde gönülleri fetheden İtalyan tenor, bu kez Çeşme'de gerçekleştireceği konserde Türkiye'nin güzel, kıvrak ve güçlü sesi ile sevilen sanatçı Nez ile düet yapacak. İzmir Filarmoni Orkestrasından 45 kişilik bir grubun da sanatçılara eşlik edeceği bu muhteşem konser izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Ayrıca konserin bir gün öncesinde, 10 Ağustos'ta Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndaki Shayna Beach'te bir "Pre-Party" düzenlenecek. Alessandro Safina'nın ev sahipliği yapacağı partinin geliri de yine sahipsiz hayvanlar yararına kullanılmak üzere ÇESAL'a bağışlanacak. Partiye katılanlar hem Alessandro Safina ile tanışma fırsatını yakalayacak hem de Víctor Espínola'dan, DJ Drummer Jay ve DJ Su Yıldız eşliğinde harika bir harp ve davul şovu izleyecekler.

Çeşme Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşecek olan konsere Power TV ve Biletix de destek veriyor. Bayramın ilk günü böyle bir şöleni izleyecek katılımcılar aynı zamanda, sahipsiz ve muhtaç hayvanlara bir yardım eli uzatmanın mutluluğunu yaşayacak.

Çeşme Yarımadasında yaşayan doğa ve hayvan dostu duyarlı kişilerin kurduğu ÇESAL'in Dernek Başkanı Solmaz Örücü etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada "İzmir'in bu güzel ilçesinde aç, susuz, yaralı ve yardıma muhtaç hayvanlara dokunmak ve hayvanlarla beraber yaşamanın huzurunu tüm topluma hissettirmek istiyoruz. Bu etkinlik ile daha çok kişiye seslenerek, sokak hayvanlarına ve barınakta olan sahipsiz canlara yardım eli uzatmayı amaçlıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler