Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı
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Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı

11.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 23:13

Ünlü aktör Jason Statham, Five Eyes filminin çekimleri için geldiği Antalya'dan ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Statham, "Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim" dedi.

Five Eyes filminin çekimleri için Antalya'ya gelen dünya ünlü İngiliz aktör Jason Statham, ülkeden ayrılmadan önce kaldığı otelin yönetim kurulu başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya geldi.

"EN KISA SÜREDE AİLEMLE TATİLE GELECEĞİM"

Öztürk ile görüşmesinde Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Statham, "Türkiye çok güzel bir ülke, Türk kültürü ve Antalya şehri beni çok etkiledi. Türk misafirperverliğini hiç unutmayacağım. En kısa sürede ailemle birlikte Antalya'ya tatile geleceğim. Ayrıca Hollywood'daki diğer sanatçı arkadaşlarıma da Antalya ve Türkiye'den bahsedeceğim. Onların da benim gibi Türkiye'de film çekmelerini isteyeceğim. 2 ay boyunca Türkiye ve Türk insanı beni çok etkiledi" diye konuştu. Öztürk ise "Statham'ı 2 ay boyunca ağırlamaktan çok mutlu olduk. Kendisini ve ailesini tatil için davet ettik" dedi.

1.8 MİLYARLIK DEV PLATODA ÇEKİMLER SÜRDÜ

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham'ın bir araya geldiği 'Five Eyes' filminin çekimlerine, 21 Ocak'ta Antalya'da başlandı. 1.8 milyar TL'ye inşa edilen ve dev bir film platosuna dönüşen Expo alanında başlayan çekimler, tarihi semt Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı
Dünyaca ünlü aktör Jason Statham Türkiye'yi yere göğe sığdıramadı
Haber Yorumları (2)
OKUR: O kadar serveti olana dünyanın her yeri güzel gelir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAMET: Ne biliyim bu adama seviyorum ya. Adam ya.
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
500
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