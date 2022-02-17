Dünyaca ünlü ajans Reuters son dakika geçti: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu

Dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu Rusya- Ukrayna sınırından son dakika çatışma haberleri gelmeye başladı. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

İLK MERMİYİ GECE YARISI UKRAYNA ATTI

Gece saatlerinde Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yapmıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırmıştı.

RUS TARAFINDAN CEVAP GECİKMEDİ

Bu saldırının ardından Rus tarafından cevap gecikmedi. Ukrayna ordusu, Rusya destekli ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığını açıkladı. Bölgedeki gelişmeler, endişe içerisinde takip ediliyor.

REUTERS "SON DAKİKA" KODUYLA BOMBARDIMANI DUYURDU

Tüm bu gelişmeler "Savaş başlıyor" yorumlarına neden olurken, dünyaca ünlü haber ajansı Reuters son dakika haberiyle herkesi alarma geçirdi. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.

AGİT ÇATIŞMALARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR AÇIKLAMA YAPMADI

İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) henüz bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEBİLİR

Çatışmalar Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor. Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın desteklediği isyancılar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıkması Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki krizi tırmandırabilir. Rusya, Batı ülkelerinden NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe almayacağını taahhüt etmesini istemişti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov. " Abd'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz" açıklamasında bulundu.