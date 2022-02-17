Dünyaca ünlü ajans Reuters son dakika geçti: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
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Dünyanın gözü kulağı Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir savaşta. Reuters haber ajansının duyurduğu son dakika gelişmesine göre Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesleri duyuldu. Saldırının boyutuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmazken, Kiev'in gece yarısı 4 bölgeye yönelik havan topu saldırısına Rusya'nın yanıt verdiği ve Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığı duyurulmuştu.
Dünyanın gözünün kulağının çevrili olduğu Rusya- Ukrayna sınırından son dakika çatışma haberleri gelmeye başladı. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.
Gece saatlerinde Ukrayna, ateşkesi ihlal ederek bombardıman yapmıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bağımsızlığını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki dört bölgeye havan toplarıyla saldırmıştı.
Bu saldırının ardından Rus tarafından cevap gecikmedi. Ukrayna ordusu, Rusya destekli ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki Luhansk'ta bir köye saldırdığını açıkladı. Bölgedeki gelişmeler, endişe içerisinde takip ediliyor.
Tüm bu gelişmeler "Savaş başlıyor" yorumlarına neden olurken, dünyaca ünlü haber ajansı Reuters son dakika haberiyle herkesi alarma geçirdi. Reuters, Ukrayna'nın doğusundaki Elenovka köyü ile Donetsk Havalimanı yakınlarında bombardıman sesi duyulduğunu aktardı.
İddia edilen saldırının ne boyutta olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ukrayna ve ülkenin doğusundaki çatışmaları izlemekle görevli Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) henüz bir açıklama yapılmadı.
Çatışmalar Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığı ve gerilimin yükseldiği bir dönemde gerçekleştiği için yakından izleniyor. Reuters'ın aktardığına göre, Rusya'nın desteklediği isyancılar ile hükümet güçleri arasında çatışma çıkması Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki krizi tırmandırabilir. Rusya, Batı ülkelerinden NATO'nun Ukrayna'yı üyeliğe almayacağını taahhüt etmesini istemişti.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov. " Abd'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz" açıklamasında bulundu.