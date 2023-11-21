Zonguldak'ta batan gemide hayatını kaybeden gemicilerin memleketleri belli oldu

Zonguldak açıklarında önceki gün batan kuru yük gemisinde hayatını kaybeden Metin Usta memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanırken, kayıp gemicilerden birinin de Giresunlu olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde önceki gün batan gemide Metin Usta'nın cesedine ulaşarak memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor. Kayıp mürettebatlardı birinin de Giresun'un Eynesil ilçesi Kekiktepe köyü nüfusuna kayıtlı Ömer Hebip olduğu öğrenildi. Uzun yıllardır gemilerde çalışan Hebip'in, batan kuru yük gemisinde makine dairesinde yağcı olarak çalıştığı ifade edildi. Ailesi İstanbul'da ikamet eden gemicinin Kekiktepe köyündeki tanıdıkları, Hebip'in hayatını gemilerde çalışarak kazandığını ve bekar olduğunu söyledi. - GİRESUN