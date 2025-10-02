Haberler

Zirveye damga vuran olay! Macron, Arnavutluk Başbakanı'na tokat attı

Arnavutluk Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde ayaküstü sohbet eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki şakalaşma dikkat çekti. Macron'un Rama'nın yüzüne vurduğu anlar kameralara yansıdı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasındaki görüşme sırasında ilginç bir diyalog yaşandı.

TRUMP'I Tİ'YE ALDI

Başbakan Rama, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın daha önceki bir konuşmasında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barıştan bahsederken sehven "Arnavutluk ve Azerbaycan arasındaki savaşı bitirdim" dediğini hatırlattı.

Rama, bu yanlış anlaşılmayı takılarak Macron'a, "Bizden özür dilemeniz lazım, çünkü bizi kutlamadınız" dedi ve Trump'ın anlaşmazlığı bitirdiğini espriyle ekledi.

Bu duruma gülen Macron, hafifçe Rama'nın yüzüne vurdu. İki lider arasındaki bu şakalı anlar, zirvenin gündemine yansıyan kareler oldu.

