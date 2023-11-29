Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemiye kurtarma çalışmaları

Zeytinburnu açıklarında karaya oturan gemiye çıkan Kıyı Emniyetine bağlı ekiplerle, geminin ait olduğu şirketin görevlileri kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini görüştü.

İstanbul'da etkili olan fırtına, Zeytinburnu açıklarına demir atan tanker gemisini yaklaşık 500 metre sürükleyerek karaya oturmasına neden olmuştu. İçerisinde 600 ton dizel yakıt taşıyan "Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı yakıt gemisinde mahsur kalan 11 mürettebat karadan insan tahlisiye aracıyla oluşturulan geleneksel varagele yöntemi aracılığıyla mürettebat kurtarılmıştı. Bin 637 groston ağırlığında, 79 metre uzunlukta, 11,5 metre genişliğindeki gemiyi kurtarmak için çalışmalar organize ediliyor. Bu çerçevede gemiye çıkan Kıyı Emniyetine bağlı ekiplerle, geminin ait olduğu şirketin görevlileri dümeni kontrol etti ve çalışmaların nasıl yapılmasını gerektiğini görüştü. - İSTANBUL