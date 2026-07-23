ABD ve Suudi Arabistan tarihi nükleer anlaşma imzaladı: Uranyum zenginleştirme izni gündemde

ABD ile Suudi Arabistan, Körfez ülkesinin kendi topraklarında uranyum zenginleştirmesine izin verebileceği bildirilen tarihi bir anlaşmaya imza attı.ABD Enerji Bakanlığına göre anlaşma, "barışçıl nükleer işbirliği anlaşması" olarak tanımlanıyor ve "Amerikan şirketlerinin Suudi Arabistan'ın nükleer enerji programına geniş ölçüde erişimini" sağlayacak.Tam metni kamuoyuyla paylaşılmayan anlaşma kapsamında Suudi Arabistan sivil bir nükleer program geliştirecek. Zenginleştirilmiş uranyum, enerji santrallerinde yakıt olarak kullanılabildiği gibi nükleer bomba yapımında da kullanılabiliyor.Uzmanlar, halihazırda istikrarsız olan bölgede gelecekte nükleer silahların yayılması riski bulunduğunu söylüyor.Nükleer mesele, ABD ve İsrail'in İran'la aylardır devam eden çatışmasının merkezinde yer alıyor. İki ülke, İran'a saldırmalarının gerekçelerinden birinin Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek olduğunu söylüyor. İran ise nükleer silah geliştirmeyi planladığı iddiasını reddediyor.Suudi Arabistan'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilecek mi?ABD basınında yer alan haberlerin doğrulanması halinde Suudi Arabistan'la yapılan nükleer anlaşma, ender görülen bir istisna olacak.ABD Enerji Bakanlığına göre Washington'ın yaklaşık 50 ülkeyle "barışçıl nükleer işbirliği anlaşması" bulunuyor. Bu anlaşmalar; nükleer yakıt, reaktör ve teknoloji dahil olmak üzere nükleer malzemelerin transferine ve ortak araştırmalar yürütülmesine olanak sağlıyor.Ancak bugüne kadar yalnızca iki ülkenin, Hindistan ve Japonya'nın, nükleer yakıt üretiminin yanı sıra nükleer silah yapımında da kritik öneme sahip uranyum zenginleştirme işlemini kendi topraklarında gerçekleştirmesine izin verilmişti.Diğer ülkeler nükleer yakıtı ithal etmek zorunda. Ayrıca elektrik üretmek amacıyla bir reaktörde kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işlemelerine de izin verilmiyor. Plütonyum ve uranyum gibi kullanılabilir nükleer maddeler yeniden işleme yöntemiyle geri kazanılabiliyor.Suudi Arabistan'ın komşusu Birleşik Arap Emirlikleri de bu işlemleri yapmasına izin verilmeyen ülkeler arasında.

ABD merkezli Defense Priorities düşünce kuruluşunun Ortadoğu Programı Direktörü Rosemary Kelanic, anlaşmanın ABD'nin Suudi Arabistan'a uranyum zenginleştirme tesisleri kurma izni vermesini içermesi halinde bunun "oldukça şaşırtıcı" olacağını söyledi.Kelanic, "ABD daha önce bunu hiç yapmadı. Başka bir ülkenin kendi topraklarında uranyum zenginleştirmesine hiçbir zaman yardım etmedik" dedi.Bunun nedeninin ise "bir ülkenin kendi nükleer yakıtını üretebilmesi halinde nükleer silah geliştirme açısından çok daha büyük bir risk haline gelmesi" olduğunu belirtti.Zenginleştirilmiş uranyum nedir?Uranyum, yer kabuğunda doğal olarak bulunan bir element.Uranyumun büyük bölümü iki izotoptan oluşuyor: U-238 ve U-235.Doğal uranyumun yüzde 99'dan fazlasını, nükleer zincirleme reaksiyonu kolaylıkla sürdüremeyen U-238 oluşturuyor. Uranyumun yalnızca yaklaşık yüzde 0,7'si U-235'tir. Bu izotop, nükleer fisyon olarak bilinen süreçte kolayca parçalanarak enerji açığa çıkarabilir.Uranyumu kullanışlı hale getirebilmek için U-235 oranının zenginleştirme adı verilen bir işlemle artırılması gerekir.Bu süreçte uranyum önce gaz haline getirilir. Ardından bu gaz, son derece yüksek hızlarda dönen santrifüj adı verilen makinelere aktarılır.Santrifüjler döndükçe daha ağır olan U-238 hafifçe dışa doğru hareket ederken, daha hafif olan U-235 merkeze daha yakın kalır.Böylece uranyumun daha nadir bulunan ve kullanışlı biçimi olan U-235, daha yaygın U-238'den aşamalı olarak ayrıştırılabilir.Daha yoğun hale gelen bu uranyum, santrifüjün bir ucundan alınır.

Nükleer reaktörlerde ve silahlarda kullanılan uranyum arasındaki fark ne?Uranyum, farklı zenginleştirme oranlarına göre çeşitli amaçlarla kullanılabilir.Genellikle yüzde 3 ila 5 oranında U-235 içeren düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum, ticari nükleer enerji santrallerinde yakıt olarak kullanılır. Bu oran, kontrollü bir zincirleme reaksiyonun sürdürülmesi için yeterlidir ancak nükleer silah yapımı için gereken seviyenin çok altındadır.Yüzde 20 veya daha fazla oranda zenginleştirilmiş uranyum, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum olarak tanımlanır ve araştırma reaktörlerinde kullanılabilir. Silah yapımında kullanılabilecek uranyum ise genellikle yaklaşık yüzde 90 oranında zenginleştirilir.Uranyum bu yoğunluğa ulaştığında, nükleer reaksiyonun neredeyse anında kontrolden çıkması için gerekli koşullar oluşur. Bu maddeden yeterli miktarda bir araya getirildiğinde atomlar son derece hızlı biçimde parçalanmaya başlar ve saniyenin çok küçük bir bölümünde devasa miktarda enerji açığa çıkar.Uranyumun sivil ve askeri kullanımları arasındaki fark da burada ortaya çıkıyor. Bir reaktörde yakıt yalnızca düşük düzeyde zenginleştirilir; reaksiyon kasıtlı olarak yavaşlatılır ve dikkatle kontrol edilir. Böylece enerji aylar veya yıllar boyunca kademeli olarak açığa çıkar.Bir bombada ise amaç bunun tam tersidir: Reaksiyonun bir anda ve kontrolsüz biçimde gerçekleşmesini sağlamak.

Suudiler nükleer bomba üretecek mi?ABD Enerji Bakanlığı, 22 Temmuz'da Suudi Arabistan ile anlaşmayı duyurduğu açıklamada, işbirliği anlaşmasının yanı sıra "ikili bir güvence anlaşmasının" da imzalandığını belirtti.Açıklamada, "Bu iki anlaşma birlikte; nükleer silahların yayılmasının önlenmesi de dahil olmak üzere, öncelikli bazı ekonomik ve stratejik hedefleri ileriye taşıyan, onlarca yıl sürecek ve milyarlarca dolarlık bir ortaklığın hukuki temelini oluşturuyor" denildi.Suudi Arabistan hükümeti de bir açıklama yayımlayarak anlaşmanın "iki ülke arasında enerji alanında var olan işbirliğinin devamı niteliğinde olduğunu" belirtti.Açıklamada ayrıca anlaşmanın, Suudi Arabistan'ın fiili lideri Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geçen Kasım ayında Washington'a yaptığı ziyaretin ardından imzalandığı kaydedildi.Bin Selman, 2018'de CBS News'e verdiği röportajda ülkesinin nükleer silah edinmeyi planlamadığını söylemiş, ancak "İran nükleer bomba geliştirirse hiç şüphesiz biz de en kısa sürede aynısını yaparız" demişti.Suudi Arabistan'ın 2010'dan bu yana sivil bir nükleer program geliştirmeye çalıştığını da belirtmek gerekiyor. Ancak ülkede şu anda herhangi bir nükleer enerji santrali bulunmuyor.Küresel nükleer enerji sektörünü temsil eden uluslararası kuruluş Dünya Nükleer Birliği'ne (WNA) göre Suudi Arabistan'ın nükleer enerji üretme kapasitesi bulunmuyor.Fernando Duarte bu habere katkıda bulundu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .