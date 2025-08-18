Zelenskiy Washington'a Ulaştı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme için Washington'a ulaştı. Beyaz Saray'da yapılacak görüşmenin yerel saatle 13.15'te başlaması planlanıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya